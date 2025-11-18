Kantar Ibope: MG RECORD na TV Leste com grande audiência em Governador Valadares (MG) Pesquisa confirma que o programa da afiliada RECORD é o segundo lugar em audiência na faixa horária no município.

Divulgação TV Leste

De segunda a sexta, de 18h55 às 19h45, o MG RECORD na TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, já é parada obrigatória de quem quer se informar em Governador Valadares (MG). Apresentado por Welington Senna, o telejornal é vice-líder na faixa horária, com 6.65 pontos de audiência — mais que o dobro da terceira colocada, a TV Alterosa Leste. Os dados são de pesquisa da Kantar Ibope, realizada em junho deste ano.

Segunda a pesquisa, o MG RECORD também tem uma cobertura diária de 19 mil e 746 pessoas telespectadores diferentes. São 50 minutos de um telejornal diário, com mais de quatro horas semanais de jornalismo. O programa informa as principais notícias do dia na região, em um jornal dinâmico, com informações ao vivo e exclusivas.

No MG RECORD, além da cobertura jornalística, os empresários também tem a possibilidade de realizar a divulgação de seus negócios, com merchandising ao vivo, possibilitando também o acesso a esse conteúdo aos telespectadores.

“Um jornal feito com muito cuidado, respeito e muita dedicação ao público que acompanha todos os dias a TV Leste. Fico feliz em poder colaborar com o sucesso desse projeto”, disse o apresentador do MG RECORD, Welington Senna.