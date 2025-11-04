Programa Quilos Mortais confirma alta audiência na TV Leste RECORD Pesquisa confirma que o programa é o segundo lugar em audiência na faixa horária em Governador Valadares (MG).

Reprodução/Portal R7/RECORD

O programa Quilos Mortais, apresentado por Celso Zucatelli e exibido as sextas-feiras, às 23h, é um dos grandes destaques da RECORD e também um dos reality shows campeões de audiência na TV Leste, afiliada RECORD, em Governador Valadares (MG).

Conforme pesquisa realizada em junho de 2025 pela Kantar Ibope Media, “Quilos Mortais” é vice-líder na faixa horária, em share domiciliar e lares alcançados, à frente da “Tela de Sucessos” na TV Alterosa Leste|SBT, e de atrações da Band e RedeTV. O programa registrou 2,78 pontos de audiência, contra 1,21 pontos do terceiro colocado. A participação de mercado de “Quilos Mortais” em Governador Valadares registrou 15,17%.

O reality comandado por Younan Nowzaradan, cirurgião iraniano conhecido também como “Dr. Quilos Mortais”, mostra histórias de superação e transformação de quem luta contra a obesidade.

“O sucesso de Quilos Mortais na tela da TV Leste confirma a força da nossa programação regional aliada ao conteúdo de qualidade da RECORD. É uma atração que emociona, inspira e conecta o público, e os números de audiência refletem exatamente isso: o telespectador do Leste e Nordeste de Minas está cada vez mais ligado na TV Leste”, disse Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste.

Reprodução/Portal R7/RECORD

42 anos da TV do Leste de Minas

Há 42 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente para 1 milhão de residências e três milhões de pessoas (Atlas de Cobertura RECORD - Business Lead MKT - Abril 2025), com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral, às 11h30, e MG Record, às 18h55, que são ao vivo, de segunda a sexta-feira. São 82 empregos diretos realizados pela TV Leste, levando geração e renda à região.

A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale, Super Vale e Pelos Vales de Minas.