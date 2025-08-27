Kantar Ibope: TV Leste segue crescendo em GV com mais de 44 mil telespectadores impactados Afiliada da RECORD avança na conexão com milhares de telespectadores todos os dias em Governador Valadares (MG) TV Leste|Do R7 27/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h57 ) twitter

Os números falam por si! A TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, segue crescendo e se conectando com milhares de telespectadores todos os dias em Governador Valadares (MG), conforme pesquisa realizada em junho de 2025 pela Kantar Ibope Media.

A pesquisa mostra a TV Leste com muita credibilidade, proximidade e resultados que fortalecem sua relação com o público e com o mercado. Segundos os dados de pesquisa individual, a programação da emissora tem um alcance total de 44 mil e 762 pessoas diferentes. Foi mensurado também que o telespectador de Governador Valadares fica em média 3h15 por dia ligado na TV Leste, confirmando a força da TV Leste no Leste de Minas.

Os resultados demonstram a qualidade no jornalismo, programação e nos conteúdos da TV Leste, com dados expressivos, como um desempenho de 3 mil e 342 telespectadores sintonizados, em média, por minuto, e mais de 24 mil telespectadores assistindo a afiliada RECORD em Valadares, em média, todos os dias. A pesquisa Kantar Ibope Media sinalizou relevância da TV Leste nos negócios em Governador Valadares, com 11% de participação de mercado.

“Os números reforçam aquilo que sentimos todos os dias. A TV Leste faz parte da vida das pessoas em Governador Valadares e na região. Impactar milhares de pessoas e ter uma média alta de permanência de quem mora na cidade na nossa programação, mostra a força da nossa marca, a credibilidade do nosso jornalismo, do nosso entretenimento e da parceria com a RECORD. Seguimos firmes no propósito de informar, entreter e valorizar a nossa comunidade, sempre com inovação e responsabilidade.”, comemora Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste.

Para o sócio fundador da TV Leste, Getúlio Miranda, o alcance atingido é sinônimo de dedicação. “A TV Leste nasceu com o compromisso de estar próxima das pessoas, levando informação, credibilidade e entretenimento para toda a nossa região. Ver que hoje impactamos mais de 44 mil pessoas somente em Valadares e conquistamos a permanência média de mais de três horas diárias do nosso público é a prova de que estamos no caminho certo.”

42 anos da TV do Leste de Minas

Há 42 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente para um milhão de pessoas e três milhões de residências (Atlas de Cobertura RECORD - Business Lead MKT - Abril 2025), com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral, às 11h30, e MG Record, às 18h55, que são ao vivo, de segunda a sexta-feira. São 82 empregos diretos realizados pela TV Leste, levando geração e renda à região.

A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale, Super Vale e Pelos Vales de Minas.