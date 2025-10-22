Novela Mãe estreia na TV Leste RECORD mostrando acolhimento e transformação A história foca em uma professora que acolhe uma aluna negligenciada, explorando o significado da maternidade através da adoção.

Divulgação TV Leste

A novela “Mãe” estreia na tela da TV Leste, afiliada RECORD, em 27 de outubro, para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais. A história foca em uma professora que acolhe uma aluna negligenciada, explorando o significado da maternidade através da adoção. A trama reflete a realidade brasileira, onde 35 mil crianças vivem em abrigos.

A chegada de um filho transforma vidas — e, no caso de Estela Pop Veneziani, essa transformação veio por meio da adoção. Mãe da Vitória (20) anos, e da Ana Clara (8), ela sempre sonhou com uma família grande, mas só aos 32 anos sentiu que era o momento certo de se tornar mãe. Desde então, a maternidade tem sido uma construção diária de afeto, paciência e aprendizado.

A história de Estela se entrelaça com os desafios comuns ao processo de adoção no Brasil, onde mais de 35 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. A maioria dos pretendentes à adoção ainda prefere bebês, mas casos como o de Estela mostram que vínculos profundos também se formam com crianças mais velhas. Vitória, por exemplo, tinha 13 anos quando chegou à nova família, e hoje encontra na mãe um porto seguro para conversar e se expressar.

A novela Mãe estreia nesta segunda-feira (27), às 21h.