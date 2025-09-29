Os números confirmam: TV Leste segue conquistando cada vez mais o público em Governador Valadares Novela das 21h, Jornal da RECORD, programas regionais Balanço Geral MG e MG RECORD registram milhares de alcance e cobertura de telespectadores em Governador Valadares (MG) TV Leste|Do R7 29/09/2025 - 09h32 (Atualizado em 29/09/2025 - 09h35 ) X (Twitter)

Divulgação TV Leste

A TV Leste, afiliada RECORD em Governador Valadares (MG), vem consolidando altos números e presença no dia a dia dos telespectadores da cidade. De acordo com pesquisa realizada pelo Kantar Ibope entre os dias 5 e 11 de junho, alguns programas exibidos pela emissora registraram excelentes índices de audiência e alcance, reafirmando a força da programação que combina jornalismo, entretenimento e emoção.

O destaque da semana foi a novela “Força de Mulher”, que se tornou o programa mais assistido na TV Leste. Foram mais de 11 mil alcances diários, com média de telespectadores sintonizados por minuto e 18% de participação no mercado domiciliar.

Divulgação TV Leste

Outros programas jornalísticos também se destacaram:

· Jornal da RECORD: alcançou mais de 25 mil pessoas diferentes.

‌



· Balanço Geral: cobertura de 19 mil e 601 telespectadores diferentes.

· MG RECORD: cobertura de 19 mil e 746 telespectadores diferentes.

‌



· Cidade Alerta Minas: cobertura de mais de 15 mil telespectadores diferentes.

Para o sócio-diretor da TV Leste, Rodrigo L. Gualberto, os números comprovam a consolidação da emissora no mercado regional. “Esses resultados confirmam o carinho e a confiança do público na TV Leste. Somos jornalismo, entretenimento e emoção. Estamos presentes em todos os momentos da vida das pessoas, levando informação com credibilidade e uma programação que conversa com a realidade de Governador Valadares.”

‌



O também sócio-diretor da TV Leste, Getúlio Miranda, celebrou os números da pesquisa. “A TV Leste é, de fato, a televisão de Governador Valadares. Os números provam isso. É uma trajetória construída com dedicação, profissionalismo e respeito ao nosso telespectador, que nos acompanha todos os dias.”

Com a combinação de informação, cultura popular e emoção, a TV Leste segue reafirmando sua identidade como uma das emissoras que mais se conectam com o público de Governador Valadares e região.

Divulgação TV Leste

42 anos da TV do Leste de Minas

Há 42 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente para um milhão de pessoas e três milhões de residências (Atlas de Cobertura RECORD - Business Lead MKT - Abril 2025), com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral, às 11h30, com Saulo Bernardo e MG Record, às 18h55, com Welington Senna, que são ao vivo, de segunda a sexta-feira. São 82 empregos diretos realizados pela TV Leste, levando geração e renda à região.

A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale, Super Vale e Pelos Vales de Minas.