Paulistão 2026: São Paulo x Santos e Botafogo-SP x Palmeiras na TV Leste no fim de semana
Os confrontos serão ao vivo para o Leste e Nordeste de MG pela afiliada RECORD.
O Paulistão 2026 esquenta as emoções neste fim de semana com dois confrontos de tirar o fôlego e transmissão pela TV Leste, afiliada RECORD, para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais. As partidas também poderão ser acompanhadas no RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus, ampliando ainda mais as opções para os torcedores.
Jogos e Transmissões
- São Paulo x Santos – sábado (31/01), às 20h
- Botafogo-SP x Palmeiras – domingo (01/02), às 20h
Os dois jogos prometem fortes emoções na luta por posições na primeira fase do estadual mais tradicional do Brasil.
Como chegam as equipes
No momento da competição, Palmeiras aparece entre os líderes da tabela, somando uma campanha sólida e ocupando posição de destaque com 12 pontos conquistados até a 3ª rodada, empatado na liderança com o Novorizontino.
Já Santos o Botafogo-SP atravessam momentos de luta por melhores colocações, com o Peixe somando 6 pontos na 11ª posição e a Pantera de Ribeirão Preto com 5 na 12ª posição, enquanto o São Paulo soma 4 pontos na 14ª posição na tabela e busca recuperação nas próximas rodadas.
Onde assistir
A TV Leste, afiliada da RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, traz a cobertura completa ao vivo dos dois confrontos. Além da transmissão pela TV aberta, os jogos terão disponibilidade em streaming via RECORD NEWS, R7.com e RecordPlus, garantindo que os torcedores possam acompanhar cada lance onde estiverem.