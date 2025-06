PMMG e 8ª RPM homenageiam a TV Leste pelo Dia da Imprensa Emissora afiliada RECORD recebeu uma placa comemorativa entregue para os profissionais de imprensa. TV Leste|Do R7 03/06/2025 - 17h50 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h50 ) twitter

Divulgação TV Leste

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), rumo aos 250 anos, homenageou a TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas, na segunda-feira (02), em comemoração ao “Dia da Imprensa”. A data é oficialmente celebrada no dia 1º de junho, mas a PMMG esteve presente na sede da emissora para prestar a homenagem, representada pelo Major Gledson Pedroni e o Sargento Washington Luís da Agência Regional de Comunicação Organizacional da 8ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (8ª RPM).

Em nome da TV Leste receberam a homenagem os repórteres Ronerson Pinheiro, Jhulia Dara Caballero Granato e Igor Alves Serafin França e as noticiaristas Danielle Werneck e Silva Ferreira e Mariana Santos Xavier.

Uma placa da PMMG e da 8ª RPM foi entregue para a TV Leste com a seguinte mensagem: “Neste Dia da Imprensa, homenageamos os profissionais que, com ética e compromisso, fortalecem a democracia e garantem o direito à informação”.

Divulgação TV Leste

TV Leste

Há mais de 41 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente no dia a dia de 1 milhão de pessoas e 3 milhões de residências, com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral com Nicomedes Felício, às 11h30, e MG Record com Saulo Bernardo, às 18h55, que são ao vivo de segunda a sexta-feira. A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV e TV Univale.