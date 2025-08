Programa Pelos Vales de Minas estreia neste sábado (9) na TV Leste, com destaque para Conceição do Mato Dentro O primeiro episódio na afiliada RECORD, retrata as riquezas culturais, religiosas e naturais da cidade, conhecida como o Coração de Minas TV Leste|Do R7 06/08/2025 - 09h34 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h34 ) twitter

A TV Leste, afiliada RECORD, apresenta, no sábado (9), a estreia oficial do programa independente “Pelos Vales de Minas”, uma produção audiovisual que nasce com a missão de valorizar o interior mineiro, sua gente, seus costumes e suas histórias. A atração será exibida aos sábados, das 12h às 13h, sendo uma verdadeira janela aberta para o coração de Minas Gerais.

O episódio de estreia convida o público a mergulhar nas belezas e tradições de Conceição do Mato Dentro (MG), município carinhosamente conhecido como o Coração de Minas. Localizada em meio à imponente “Serra do Espinhaço”, a cidade se destaca por sua forte religiosidade, gastronomia típica, manifestações folclóricas vibrantes e paisagens naturais de tirar o fôlego. Conceição será apresentada em toda a sua diversidade, com olhar sensível e afetuoso.

“Nossa proposta é contar as histórias de quem vive nos vales, de maneira sensível e respeitosa. É uma forma de mostrar ao Brasil o valor das nossas raízes, das nossas tradições e da força do povo mineiro”, destaca Pedro Ávila, diretor e idealizador do projeto. Durante a exibição, os telespectadores acompanharão entrevistas com moradores, lideranças culturais, artesãos e religiosos, além de registros visuais marcantes da cidade e de seu entorno. A ideia, segundo a equipe de produção, é entregar ao público um conteúdo informativo, emocionante e inspirador, com a cara do povo mineiro.

“Foi emocionante gravar em Conceição. Cada pessoa, cada história, cada canto da cidade revelou algo único. Temos muito orgulho de começar o programa em um lugar tão simbólico para Minas”, comenta Hevenaria Otoni, cinegrafista do programa. Para o apresentador Gerson Neves, a proposta do programa é um verdadeiro convite ao sentimento de pertencimento mineiro:

“Minas é terra de fé, de cultura e de gente que emociona. Estrear mostrando Conceição do Mato Dentro é mostrar a alma do nosso Estado. Convido cada um de vocês a fazer parte dessa viagem com a gente”, afirmou.

Nos episódios seguintes, Pelos Vales de Minas continuará sua jornada por outras cidades marcantes dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e do Aço, retratando com autenticidade os aspectos que tornam essas regiões únicas: da fé aos festejos, do artesanato à agricultura, da música aos causos populares.

“Minas Gerais é muito mais que um lugar no mapa. Minas é sentimento, é memória, é voz que canta e reza ao mesmo tempo. E foi com esse olhar apaixonado que nós criamos o Pelos Vales de Minas.”

“Eu convido você, de coração aberto, a fazer parte dessa viagem com a gente. Pelos caminhos, pelas serras, pelos quintais e pelas histórias do nosso povo. Pelos Vales de Minas é mais que um programa, é um reencontro com o que somos. Esperamos por você no sábado, dia 09 de agosto, às 12h, na TV Leste RECORD. Vamos juntos?”, finaliza Pedro Ávila.

Divulgação TV Leste