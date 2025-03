Programa Saúde no Trabalho proporciona cuidados os colaboradores da TV Leste A ação é uma parceria entre o Sistema Leste de Comunicação e uma cooperativa médica de Governador Valadares (MG). TV Leste|Do R7 05/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h49 ) twitter

Divulgação TV Leste

Quando foi a última vez em que você tirou um momento exclusivo para ações básicas de saúde? No dia 14 de fevereiro, os colaboradores do Sistema Leste de Comunicação, entre eles os trabalhadores da TV Leste, afiliada RECORD, tiveram a oportunidade de realizarem uma checagem rápida do nível de glicose, peso, altura e aferimento de pressão. A ação é uma parceria entre a empresa e uma cooperativa médica de Governador Valadares (MG).

A princípio, o objetivo geral é apenas consolidar a parceria entre as empresas para que possa haver um acompanhamento mais pontual e rotineiro em relação à saúde dos colaboradores.

“O PST é o Programa Saúde no Trabalho. É uma parceria que a gente oferece gratuitamente para todas as empresas parceiras que têm o plano conosco. Ela consiste na nossa ida até as empresas para fazer ações com dicas de saúde, mas com uma gama muito grande de atividades que realizamos. Além de exames, também fazemos palestras em datas pontuais, como novembro azul, outubro rosa. É um benefício muito importante e que tem muitos resultados comprovados, como esse acompanhamento prolongado que traz para os colaboradores das empresas e que também é uma forma de fazer com que a própria empresa consiga oferecer isso para o funcionário. É uma forma também de demonstrar esse respeito e esse cuidado das empresas para com seus colaboradores”, explica Renan Costa, coordenador de Comunicação da cooperativa médica.

Nesse ínterim segue também Yuri Nunes, gerente de marketing da TV Leste. De acordo com ele, atividades como as realizadas pelo PST são essenciais para manter a qualidade de vida dos funcionários, seja no aspecto pessoal ou profissional. “Nós já somos parceiros da cooperativa médica há muitos anos e a partir de agora o Sistema Leste e a cooperativa ampliaram a parceria. Nós agora fazemos parte do programa Saúde do Trabalho, levando qualidade de vida, avaliação de saúde e várias atividades para o colaborador. Isso para a TV Leste é muito importante para levar, além da qualidade de vida, conforto no trabalho”, analisa.