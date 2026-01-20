Quarta (21) com São Paulo x Portuguesa e quinta (22) com Santos x Corinthians na TV Leste
Confrontos pelo Paulistão 2026 serão ao vivo na tela da afiliada RECORD
Nesta quarta-feira (21), às 19h, o São Paulo enfrenta a Portuguesa, no estádio Morumbis, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2026. Será o confronto entre o 10º colocado e o 12º lugar. A partida será transmitida pela TV Leste, afiliada RECORD, em tv aberta.
Na última rodada, o Tricolor Paulista empatou na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com o Corinthians, em 1×1. Com 4 pontos, em 10º lugar, o Tricolor do Morumbis está fora do grupo dos 8 primeiros por causa do saldo de gols.
A Portuguesa na última rodada venceu a primeira partida na competição, ao derrotar o Velo Clube por 2×0. A Lusa chegou a 3 pontos, estando a 1 ponto fora da zona de rebaixamento e há um 1 ponto do G8.
Escalações
São PauloRafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Tapia (Calleri) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
PortuguesaBruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Gabriel Pires, Zé Vitor, Ewerthon e Guilherme Portuga; Renê e Maceió. Técnico: Fábio Matias
Santos x Corinthians
Na quinta-feira (22), às 19h, o Santos enfrenta o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, também com transmissão da TV Leste, em tv aberta.
Com quatro pontos na 8ª colocação, o Peixe vem de um empate em 1×1 com o Guarani em Campinas (SP). Para enfrentar o Corinthians, a dúvida é Gabigol, com tendinite.
O Timão empatou na última rodada com o São Paulo em 1×1. O técnico Dorival Jr deve manter uma equipe mista para enfrentar o time da baixada santista. O Corinthians está na 7ª colocação, também com 4 pontos, mas com mais gols marcados que o Santos.
Escalações
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vinicius Lira); Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz (Gabigol). Técnico: Vojvoda
CorinthiansHugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André, Breno Bidon; Yuri e Vitinho (Dieguinho). Técnico: Dorival Jr