RECORD Summit 2025 com a presença da TV Leste Emissora está entre as 108 emissoras da RECORD e participou da Convenção em Ibiúna (SP) com a equipe de Marketing e Comercial. TV Leste|Do R7 05/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h25 )

Divulgação TV Leste

De 27 a 30 de abril a TV Leste participou do “RECORD Summit 2025 – Percepções”, no Clara Resorts em Ibiúna (SP), um evento marcante, que reuniu representantes das 108 emissoras filiadas e afiliadas da RECORD. Representaram a TV Leste, afiliada RECORD o analista de marketing da TV Leste, Yuri P. N. Coelho, a gerente comercial, Vanessa Amorim e a executiva de contas, Sheila Bicalho.

O encontro destacou a força do jornalismo regional, a integração com novas tecnologias e apresentou lançamentos para a grade de 2025. A abertura foi conduzida por Carolina Ferraz, que ressaltou a diversidade cultural como um dos pilares da emissora. Durante os painéis, executivos discutiram inovações tecnológicas, como a implementação da TV 3.0, que promete oferecer conteúdos e publicidade personalizados. A Inteligência Artificial RI7A, já utilizada pela equipe de jornalismo digital, também foi apresentada como uma ferramenta inovadora para produção de conteúdo.

Divulgação TV Leste

O evento também abordou a importância da cobertura esportiva, com a participação de Cléber Machado e Paloma Tocci, além dos lançamentos da teledramaturgia para 2025, incluindo a série “Paulo, o Apóstolo”. No entretenimento, foram anunciados novos realities como “Game dos 100″ e “Love & Dance” com os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites, que atualmente apresentam o Power Couple Brasil.

Divulgação TV Leste

O RECORD Summit 2025 reforçou o compromisso da emissora com a regionalização, a inovação tecnológica e a diversificação do conteúdo, consolidando sua presença no cenário midiático brasileiro.

Divulgação TV Leste