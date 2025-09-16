Saulo e Welington Senna: novos apresentadores do Balanço Geral e MG RECORD na TV Leste Os jornalistas já iniciaram oficialmente as apresentações nos telejornais na última semana na afiliada RECORD TV Leste|Do R7 16/09/2025 - 17h14 (Atualizado em 16/09/2025 - 17h14 ) twitter

Divulgação TV Leste

A TV Leste, afiliada à RECORD, anunciou oficialmente na última sexta-feira (12) a estreia de dois novos nomes à frente de seus principais telejornais: Saulo Bernardo no Balanço Geral e Welington Senna no MG RECORD.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30, enquanto o MG RECORD é exibido de segunda a sexta, às 18h55. Ambos são transmitidos ao vivo para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais, também com cobertura multiplataforma no Facebook da TV Leste, no portal drd.com.br e no YouTube.

Divulgação TV Leste

Trajetória de Welington Senna

Welington Senna iniciou sua carreira no rádio aos 15 anos como operador de áudio na Rádio Educadora Rio Doce. Ao longo da trajetória, integrou a Rede Transamérica, atuou como locutor na Rádio Cidade em Atlanta (EUA) e retornou ao Brasil em 2011, quando se destacou na 104 FM Gospel, assumindo funções de coordenador artístico e diretor comercial.

Além da forte presença no rádio, foi apresentador por cinco anos do programa Caso de Polícia, na TV Rio Doce, tv também integrante do Sistema Leste de Comunicação. Em 2025, tornou-se o primeiro comunicador a atuar simultaneamente em dois grandes grupos de mídia, com passagens pela Transamérica e 104 FM. É casado com Miryã Oliveira e pai de três filhos: Mateus, Anne e Emanuel.

Graduado em Produção Publicitária pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale), radialista certificado e atualmente estudante de Jornalismo pela Faculdade Anhanguera, Senna traz sua versatilidade e experiência para a apresentação do MG RECORD.

Divulgação TV Leste

Trajetória de Saulo Bernardo

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Univale, Saulo iniciou sua trajetória em 2004 como estagiário na TV Univale, onde permaneceu até 2007.

Ao longo de quase 14 anos, consolidou-se como repórter em afiliadas da Globo e do SBT. Em 2020, ingressou na TV Leste como repórter, e logo assumiu também funções de editor e apresentador do MG RECORD.

Em setembro, recebeu o convite para assumir a bancada do Balanço Geral na TV Leste, cargo que passa a ocupar oficialmente, trazendo a credibilidade e a experiência de sua carreira.

Jornalismo de proximidade

A chegada de Saulo Bernardo e Welington Senna fortalece ainda mais a proposta da TV Leste em oferecer um jornalismo de credibilidade, próximo da comunidade e conectado à realidade da região.

“Quero agradecer a oportunidade a família Gualberto, a família Miranda, ao diretor de jornalismo Albuquerque Júnior pelas oportunidades que sempre me proporcionaram aqui no Sistema Leste de Comunicação, e aos profissionais de nossa equipe. Agradecer também a Deus que me concede essa oportunidade oficialmente todas as manhãs, a partir das 11h30, no Balaço Geral, trabalhando com mais fôlego, levando a notícia com excelência”, comenta Saulo Bernardo.

O novo apresentador do MG RECORD, Welington Senna, disse que é um momento de muita felicidade. “Quero agradecer a todos da equipe TV Leste, afiliada RECORD. Muito obrigado pela oportunidade. São muitas pessoas trabalhando para um propósito de levar a notícia. Agora fazer parte desse time é um prazer e uma honra. Estou muito feliz e aguardo a companhia de todos, às 18h55, no MG RECORD”.