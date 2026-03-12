Teófilo Otoni recebe 7ª etapa do Open de Futevôlei com apoio da TV Leste e atletas de todo o país Mais de 200 atletas participarão neste mês do maior e melhor evento de futevôlei de Minas Gerais, com cobertura da afiliada RECORD

A cidade de Teófilo Otoni (MG), com apoio oficial da TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, será novamente palco de um dos maiores eventos de futevôlei do interior do país: a 7ª etapa do Circuito Regional Open Sicoob AC Credi de Futevôlei. O torneio consolida o Vale do Mucuri como referência na modalidade, reunindo mais de 200 atletas, além de público expressivo durante toda a programação. A competição acontece de 27 a 29 de março, no Coco Beach Sport Bar, na Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 2361, B. Ipiranga. No dia 27 de março, a abertura será às 16h e no final de semana do evento terá início às 8h.

O “Circuito Regional Open de Futevôlei” nasceu com o objetivo de fomentar a prática do esporte em Teófilo Otoni e em toda a região, oferecendo oportunidade para atletas locais competirem em alto nível sem a necessidade de deslocamento para grandes centros esportivos. A iniciativa também promove integração social, incentivo ao esporte e fortalecimento da economia local.

A competição tem se destacado por atrair atletas de diversos municípios e estados. Em edições anteriores, participaram representantes de cidades da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, incluindo localidades como Ilhéus, Vitoria da Conquista, Rio de Janeiro, Baixo Guandu, Linhares, Teixeira de Freitas, Salvador, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Contagem, Governador Valadares, Novo Cruzeiro e diversas cidades do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.

Outro diferencial do circuito é a transmissão ao vivo de todas as categorias, realizada pelo canal oficial do evento no YouTube (youtube.com/@OPENFUTEVOLEICIRCUITOREGIONAL), ampliando o alcance do torneio e permitindo que amantes do futevôlei de todo o Brasil acompanhem as disputas em tempo real.

Além do espetáculo esportivo, o evento também busca gerar impactos positivos para a comunidade, promovendo valores ligados ao esporte, inclusão social e desenvolvimento regional. A organização ressalta que iniciativas como o Circuito contribuem para revelar novos talentos, incentivar a prática esportiva entre jovens e fortalecer o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

Com estrutura profissional, arena preparada para atletas e público, atrações e cobertura digital, a 7ª etapa do Circuito Regional OPEN Sicoob AC Credi de Futevôlei, com apoio da TV Leste, promete consolidar ainda mais Teófilo Otoni no mapa nacional do futevôlei.

A expectativa da organização é de mais uma etapa marcada por grandes jogos, alto nível técnico e forte participação do público, reforçando o crescimento contínuo do circuito e sua importância para o esporte regional.