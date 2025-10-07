Terry Fox Run com apoio da TV Leste fez as famílias correrem para ajudar no combate ao câncer Evento com cobertura da afiliada RECORD, no último sábado (4), arrecadou R$10 mil para o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológico (GAPON) de Governador Valadares (MG)

Uma escola de educação bilíngue com método canadense, de Governador Valadares (MG), com apoio da TV Leste, afiliada RECORD, promoveu no último sábado (4), a segunda edição da “Terry Fox Run”. A corrida solidária uniu esporte, família e solidariedade. O evento foi realizado na Arena Itaville, no bairro Santos Dumont I, e contou com a participação de mais de 250 pessoas, entre colaboradores, alunos e seus pais, em um momento de lazer e causa nobre no combate ao câncer.

Foram arrecadados R$10 mil que foram doados para o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológico (GAPON). A TV Leste esteve presente no evento com tenda, ações de marketing e cobertura do evento com sua equipe de reportagem. A ação também conta com o apoio de diversos patrocinadores locais.

A Terry Fox Run teve uma extensa programação, com café da manhã, alongamento, corrida masculina de 2 km, corrida feminina de 800m, corrida de 100m (até 2 anos), corrida de 200m (até 3 anos), corrida de 300m (de 4 anos a 5 anos), corrida de 400m (de 6 anos a 7 anos) e corrida de 400m (de 8 anos a 9 anos). A ação contou também com muita música, atividades recreativas para toda a família, espaço kids com brincadeiras para as crianças e área pet.

A corrida Terry Fox Run é uma homenagem à Terrance Fox, atleta canadense, que depois de perder uma de suas pernas para um osteossarcoma decidiu cruzar o Canadá de costa a costa, numa jornada conhecida como “Maratona da Esperança”, para arrecadar fundos para pesquisas do tratamento de câncer. De acordo com a política da Terry Fox Foundation, a Corrida Terry Fox Run, não é competitiva, não premiam e nem classificam os atletas, tendo como objetivo do evento a conscientização e mobilização do público para questões associadas ao tratamento e prevenção do câncer.

“Estamos fazendo a nossa parte. Agradecemos a todas as famílias. É um momento de esperança, solidariedade e união para um propósito maravilhoso que é a doação. Fizemos um trabalho com as crianças sobre o propósito, para entenderem de fato a real finalidade desta ação, que é trabalhar com as crianças para serem solidárias”, disse Millena Braga, Diretora Geral da escola.