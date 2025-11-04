TV Leste, afiliada RECORD, esteve presente na abertura do “Vem pro Mercado” com cobertura especial e com equipe comercial e de marketing. Mercado Municipal de Valadares inicia Festival gastronômico até 9/11

Foto: TV Leste/Fábio Velame-DRD

O Mercado Municipal de Governador Valadares vive um novo momento com a realização da 1ª edição do evento “Vem pro Mercado”, que acontece de 3 a 9 de novembro, reunindo gastronomia, cultura e tradição em um só espaço. A abertura oficial foi realizada na manhã desta segunda-feira (3), no coração do mercado, marcando o início de uma semana repleta de atividades e experiências que prometem movimentar o comércio local. O evento é uma realização do Sebrae Minas, em parceria com uma cooperativa de crédito e a Associação do Mercado Municipal de Governador Valadares, e conta com apresentação da TV Leste.

Durante toda a semana, o público poderá conferir a “Cozinha Show”, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com chefs locais preparando receitas autorais ao vivo, seguidas de degustações. O primeiro dia da “Cozinha Show” contou com o chef Guilherme Mati, que ensinou o público a preparar uma tradicional vaca atolada, revelando todos os detalhes e segredos da receita mineira.

‌



No sábado e domingo, o destaque será o “Festival Gastronômico”, das 9h às 16h, uma verdadeira celebração de aromas, sabores e cultura local. Já no domingo, a música toma conta do espaço com apresentações de Christyan Lima e Banda, seguidas pelo Forró do Gui Ramalho, a partir das 10h.

Para o presidente da Associação do Mercado Municipal, Willian Andrade, o lançamento do projeto “Vem pro Mercado” representa a realização de um sonho.

‌



“É um sonho realizado, porque quando assumimos, nossa proposta era fomentar o comércio e melhorar o Mercado Municipal para todos os lojistas. O objetivo do projeto é atrair pessoas de todas as idades: crianças, pais de família e principalmente a nova geração, para conhecer e valorizar o mercado. O nosso Mercado Municipal tem muito a oferecer, diferente da imagem que muitas pessoas têm”, disse.

De acordo com Fabrício César Fernandes, gerente regional do Sebrae Rio Doce e Vale do Aço, o festival “Vem pro Mercado” integra o projeto “Nosso Mercado”, já executado em oito cidades mineiras e em andamento em outras oito. A iniciativa tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios locais por meio de capacitações, consultorias e ações de fomento, tornando-os mais competitivos e sustentáveis. Para Fabrício, o evento representa um marco no fortalecimento do Mercado Municipal como atrativo turístico e vetor de desenvolvimento econômico para Governador Valadares.

‌



“O ‘Vem pro Mercado’ busca aumentar o nível de atratividade desse espaço, que é um ícone da tradição valadarense desde 1949. O Sebrae tem trabalhado desde 2023 em ações de capacitação, gestão e marketing para valorizar os empresários e fortalecer o mercado como vetor de desenvolvimento local”, explicou.

O presidente do Conselho de Administração da cooperativa de crédito, Cantídio Ferreira, reforçou a importância do cooperativismo no processo.

‌



“Esse novo momento do mercado é um marco histórico. Temos contribuído capacitando os lojistas e fortalecendo o comércio local, promovendo o princípio do interesse pela comunidade. O mercado é um espaço de compras, mas também de lazer e convivência, com o sabor da nossa comida mineira.”

Já o secretário municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Samuel Sabbagh, ressaltou o caráter inovador da proposta.

“É uma atitude importante do mercado se reinventar. Um evento que traz inovação, culinária e cultura, mas que continua valorizando o que sempre foi seu maior artista: os produtos frescos e de qualidade das bancas locais”, destacou.

A entrada para o festival “Vem pro Mercado” é gratuita, e, além das diversas atrações culturais e gastronômicas, o público poderá aproveitar ofertas especiais e promoções diárias nas lojas participantes.