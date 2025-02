TV Leste doa brinquedos para crianças do Instituto Nosso Lar em Governador Valadares Campanha “O seu Like vai alegrar um Natal” beneficiou mais de 70 crianças TV Leste|Do R7 14/02/2025 - 09h18 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h18 ) twitter

Divulgação TV Leste

Sorrisos largos e gritos animados marcaram a tarde de quarta-feira (12), no Instituto Nosso Lar em Governador Valadares (MG). Através de uma campanha social realizada pela TV Leste, afiliada RECORD, mais de 70 crianças foram presenteadas com diversos brinquedos e vivenciaram um momento construtivo, divertido e memorável.

O projeto teve início em dezembro, quando a emissora lançou a campanha “O seu Like vai alegrar um Natal”. Na ocasião, o objetivo principal era fortalecer o engajamento nas redes sociais da TV Leste e convocar os telespectadores a se unirem em prol das crianças e adolescentes assistidas pela instituição.

“Essa doação tem um impacto muito bom e positivo. Essa semana nós estamos retomando os projetos, e recebemos esse momento que foi muito bom, muito lúdico e de alegria para eles que receberam os presentes. Nós estamos começando o ano com toda a alegria que a gente precisa para receber. A gente agradece mesmo”, afirma Sandra Pinheiro, coordenadora geral do Instituto Nosso Lar.

Sandra detalha o trabalho social realizado pela entidade e o cuidado em levar atividades de lazer e cultura para o bairro Turmalina. “Nós temos uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas e temos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um projeto social para crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos. Essas crianças ficam aqui em contra-turno escolar e fazem diversas atividades, como balé, dança, música, esporte, inclusão digital e várias outras atividades que eles participam. Nós estamos em uma comunidade onde tem uma carência muito grande de espaços de lazer e cultura. O instituto oferta essas oficinas para essas crianças daqui”.

‌



Divulgação TV Leste

Figura ilustre na tela dos telespectadores na hora do almoço, o apresentador do Balanço Geral, Nicomedes Felício, não escondeu a felicidade em participar de um momento tão simbólico e sublime para a TV Leste. Emocionado, o jornalista relembrou com carinho o afeto recebido pelas crianças no momento de sua chegada e destacou a importância de ações sociais semelhantes para aproximar as pessoas.

“É uma iniciativa importante que a gente tem que aplaudir, o setor comercial e de marketing da TV, trazendo a marca da TV sempre mais próxima da comunidade. Mas acho que, muito além disso, está esse toque que nos deixa emocionados em poder ver a carinha das crianças recebendo esse brinquedo, mas também recebendo esse gesto de afeto da TV. O carinho quando a TV se dispõe a tirar o apresentador do estúdio, trazer para perto da comunidade, das pessoas, são pessoas que nos acompanham, tanto nós, no Balanço Geral, como o Saulo [Bernardo] no MG Record. São pessoas que precisam de mais carinho e essa ação social é um motivo de muita satisfação no coração da gente como comunicador. Eu venho de periferia, eu venho de bairro carente, muitas dessas crianças talvez não tenham ganhado nenhum abraço, nenhum beijo, nenhum carinho e muito menos presentes. Então, a gente traz esses presentes de forma simbólica. Alguns aqui pediram iphone de presente e a gente ainda não está nesse patamar, mas quem sabe um dia a gente consiga fazer uma ação muito mais repetida, mais pontual. Mas eu estou muito satisfeito em estar aqui representando a TV Leste e trazendo um pouco do afeto do que eu senti quando eu era criança para essas crianças dessas comunidades”, comenta.

‌



Divulgação TV Leste

O seu Like vai alegrar um Natal

Em suma, a cada novo inscrito no canal da TV Leste no YouTube, um brinquedo foi doado para as crianças. A campanha foi um sucesso e vários seguidores abraçaram a causa, contribuindo para que o canal do YouTube da emissora alcançasse mais de 37 mil inscritos. “O objetivo da campanha foi levar o YouTube da TV Leste para a comunidade, fazer com que o nosso YouTube e as nossas redes sociais cheguem mais para a comunidade. Para isso, nós fizemos uma campanha chamada “O seu Like vai alegrar um Natal”. Nós estamos hoje aqui no Turmalina, entregando esses brinquedos que foram revestidos a cada curtida para a comunidade. Isso é para comunidade entender que não é só jornalismo, não é só levar informação, é a TV Leste estando junto da comunidade. Levando também solidariedade e sorrisos para cada criança aqui da região”, explica Yuri Nunes, gerente de marketing da emissora.