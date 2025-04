TV Leste e programas Balanço Geral e MG RECORD são homenageados em Sabinópolis Emissora, afiliada RECORD, foi representada pelos apresentadores Nicomedes Felício, Saulo Bernardo e o chefe de reportagem Nery Albuquerque. TV Leste|Do R7 11/04/2025 - 11h51 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h55 ) twitter

Divulgação TV Leste

Reconhecimento que inspira! A TV Leste, afiliada RECORD, foi homenageada no dia 5 de abril, durante a 11ª edição do Troféu Gente que Faz, em Sabinópolis (MG), uma das mais importantes premiações do interior de Minas Gerais. Estiveram representando a emissora na homenagem: Nicomedes Felício de Moura, apresentador do Balanço Geral; Saulo Bernardo de Abreu Pereira, apresentador do MG Record; e Nery Albuquerque Júnior, chefe de reportagem.

O evento aconteceu no Salão de Eventos do Hotel Espaço. O Troféu Gente que Faz, promovido anualmente pela TV Em Foco dos Vales, reconhece quem faz a diferença nas regiões dos Vales do Rio Doce, Aço, Mucuri e Jequitinhonha. Nesta edição contou com o apoio da TV Leste.

Divulgação TV Leste