TV Leste firma parceria com arena para a prática do futebol society em Gov. Valadares Afiliada RECORD desde agosto está apoiando o futebol society na quadra situada no bairro Vila Rica, em Governador Valadares TV Leste|Do R7 24/09/2025 - 10h06 (Atualizado em 24/09/2025 - 10h07 )

Divulgação TV Leste

Além do jornalismo e entretenimento, o esporte também é uma paixão da TV Leste, afiliada RECORD. Por isso, agora a afiliada da RECORD em Governador Valadares (MG) e no Leste e Nordeste de Minas Gerais é parceira de uma arena esportiva, na Av. JK, 2905, no bairro Vila Rica. Em agosto a emissora firmou esse patrocínio esportivo, apoiando uma das quadras de futebol society da empresa e incentivando ainda mais a prática esportiva na região.

No local atualmente 487 alunos treinam futebol e outras modalidades. “Mais do que informar, a TV Leste quer estar presentes em iniciativas que fortalecem a comunidade e aproximam pessoas por meio do esporte”, justifica o diretor da TV Leste, Rodrigo Leite Gualberto.

Para o proprietário da arena, Cleiton Silva, o apoio da TV Leste agrega na divulgação esportiva. “Agradeço o apoio e a parceria da TV Leste, que tem ajudado na divulgação do esporte, não só do futebol, como outras modalidades. Certamente, a parceria tem contribuído com nossa viabilidade no cenário de Governador Valadares. Agradecemos a todos que estão contribuindo a agregando. Muito obrigado à TV Leste.”