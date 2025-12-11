TV Leste promove palestra sobre ISTs e HIV/Aids em ação do Dezembro Vermelho Atividade da afiliada RECORD reforçou a importância da informação, prevenção e cuidado entre colaboradores da emissora

Divulgação TV Leste

A TV Leste realizou, nesta quinta-feira (11), uma ação em comemoração ao “Dezembro Vermelho”, mês dedicado à prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O encontro ocorreu no auditório da emissora, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares (MG), e reuniu colaboradores em uma manhã de informação, conscientização e cuidado.

A programação contou com uma palestra ministrada pela psicóloga Nívia de Oliveira Lima Camillo, que abordou temas como prevenção, tratamento, esclarecimento de dúvidas e a importância do acolhimento no enfrentamento das ISTs e do HIV/Aids.

Divulgação TV Leste

Além da palestra, o evento ofereceu aferição de pressão arterial e glicemia, com apoio da Casa Unimed e a parceria do Centro de Referência à Saúde de Governador Valadares (CRASE-GV), reforçando o compromisso da emissora com a promoção da saúde e do bem-estar. A ação foi encerrada com um café especial.

Divulgação TV Leste

Com a iniciativa, a TV Leste reafirma seu papel social e institucional em levar informação de qualidade e incentivar práticas de prevenção, cuidado e conscientização entre seus colaboradores e toda a comunidade.