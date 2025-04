TV Leste recebe visita e homenagem de alunos do Colégio Adventista de GV Jornalistas da afiliada da RECORD e do Sistema Leste de Comunicação ganharam cartinhas e kit de Páscoa em homenagem ao Dia do Jornalista TV Leste|Do R7 15/04/2025 - 09h08 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h09 ) twitter

Assessoria de Imprensa Col. Adventista GV Os alunos também conheceram o apresentador Nicomedes Felício e o estúdio do Balanço Geral e do MG Record.

No dia 7 de abril, a TV Leste, afiliada RECORD, recebeu uma visita especial dos alunos do 6º ao 9º ano do Colégio Adventista de Governador Valadares. Em uma manhã de aprendizado e inspiração, os estudantes puderam conhecer os bastidores da emissora, visitar os estúdios, a redação da TV Leste e do Diário do Rio Doce, além das rádios.

A visita marcou o Dia do Jornalista. Em um gesto cheio de carinho, os alunos entregaram cartinhas escritas à mão e um kit de Páscoa aos jornalistas, emocionando toda a equipe do Sistema Leste de Comunicação. Ao final da visita os estudantes ganharam um kit escolar personalizado da TV Leste e foi servido um café especial.

A visita foi acompanhada pela equipe do Colégio Adventista, composta por Amanda Januário (Assessora de Imprensa); Alex Cerqueira (Diretor da Educação Adventista); Jean Wilxenski (Diretor da unidade de GV); Guilherme Barros (Coordenador) e Miriele Ramos (Orientadora Educacional).

“Para a TV Leste receber esse reconhecimento de uma geração que observa o mundo com olhar crítico e sensível reforça seu compromisso em fazer um jornalismo responsável, ético e transformador. Nosso agradecimento a todos os envolvidos por esse momento inesquecível”, disse o Gerente de Marketing, Yuri Coelho.