TV Leste RECORD exibe Cruzeiro x Vasco pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (15) As plataformas digitais R7.com e RecordPlus também transmitem a partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão.

Divulgação TV Leste

Domingo de Brasileirão na TV Leste, afiliada RECORD! Neste domingo (15), a partir das 20h, a emissora transmite, com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais e a RECORD para todo o Brasil, o duelo entre Cruzeiro x Vasco, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Em parceria com o Desimpedidos, a partida também pode ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

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Para a partida contra o Vasco, o lateral William retorna após cumprir suspensão e volta a ficar à disposição da equipe. A má notícia fica pela saída de Cássio durante o confronto contra o Flamengo, após sentir um problema na perna esquerda. O goleiro passará por avaliação para determinar a gravidade da lesão.

Já Kaio Jorge e Lucas Romero, que não viajaram para o Rio de Janeiro, seguem como dúvidas para a partida. Além deles, Sinisterra, Marquinhos e Bruno Rodrigues continuam fora, ainda em processo de recuperação de lesão.

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O Cabuloso entra em campo tentando sair da última colocação do Brasileirão, onde se encontra com 2 pontos, na 20ª posição e na zona de rebaixamento. O time cruz-maltino chega à capital mineira na 15ª colocação, com 4 pontos, após vencer o Palmeiras por 2 x 1 de virada na última rodada, no estádio São Januário, na capital fluminense.

Fique ligado! Você acompanha o duelo entre Cruzeiro x Vasco pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (15), a partir das 20h, com transmissão da TV Leste|RECORD, R7.com e RecordPlus!