TV Leste RECORD exibe Vasco x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta (12)

Divulgação TV Leste FOTO: R7

Semana de Brasileirão na TV Leste, afiliada RECORD! Nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, a emissora transmite, com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais e a RECORD para todo o Brasil, o duelo entre Vasco e Palmeiras, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A narração será de Cleber Machado, com comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. Paloma Tocci e Bruno Laurence comandam a apresentação, enquanto Karen Meneghim e Pedro Ramiro trazem as informações direto do gramado de São Januário.

Em parceria com o Desimpedidos, a partida também pode ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

Como chegam os times?

O Vasco vive um momento difícil no Brasileirão: é o lanterna, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. A principal novidade para esta rodada é a estreia de Renato Gaúcho no comando técnico da equipe.

A situação do Palmeiras é completamente diferente. Campeão Paulista no último domingo (8), o Verdão lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos em quatro partidas. Invicto, o time de Abel Ferreira venceu três vezes e empatou uma, e chega embalado para o confronto no Rio de Janeiro.

Fique ligado! Você acompanha o duelo entre Vasco e Palmeiras pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta (12), a partir das 19h, com transmissão da TV Leste|RECORD, R7.com e RecordPlus!