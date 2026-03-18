TV Leste RECORD transmite Athletico Paranaense e Cruzeiro nesta quarta-feira (18)

Divulgação TV Leste FOTO: R7

A noite desta quarta-feira (18) será de futebol na tela da TV Leste, emissora afiliada RECORD que cobre o Leste e Nordeste de Minas Gerais. A partir das 19h, Athletico Paranaense e Cruzeiro Esporte Clube se enfrentam, com transmissão ao vivo pela TV Leste na região e pela RECORD em TV aberta para todo o Brasil. Em parceria com o Desimpedidos, a partida também poderá ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

A equipe da Record já está definida para a transmissão. Cleber Machado comandará a narração, com comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. A apresentação ficará a cargo de Paloma Tocci e Bruno Laurence, enquanto Pedro Ramiro e Jean Brandão estarão à beira do gramado da Arena da Baixada trazendo todas as informações do confronto.

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Athletico Paranaense chega para o confronto ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com sete pontos conquistados em cinco partidas. O time paranaense vem de um empate e uma derrota nas duas últimas rodadas e, no compromisso anterior, foi superado por 3 a 2 pelo Fluminense, no Rio de Janeiro. Para o duelo desta quarta-feira, a equipe terá desfalques do meia Zapelli que cumpre suspensão após expulsão no último jogo, enquanto o zagueiro Terán fica fora após sentir dores no tornozelo direito e ser reavaliado pelo departamento médico.

Já o Cruzeiro entra em campo pressionado. Penúltimo colocado e na zona de rebaixamento, o time mineiro ainda não venceu na competição e soma três empates e três derrotas em seis partidas. Na rodada passada, empatou em 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, resultado que culminou na saída do técnico Tite. Contra o Furacão, a equipe será comandada por Wesley Carvalho, auxiliar fixo do clube.

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A equipe celeste também terá baixas importantes. O meia Matheus Pereira cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O volante Gerson será poupado por desgaste físico, enquanto o atacante Kaio Jorge segue em recuperação de trauma no pé direito. Também permanecem fora o volante Romero, em tratamento de fratura na costela, e o goleiro Cássio, que se recupera de cirurgia no joelho após lesão multiligamentar.