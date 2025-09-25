TV Leste RECORD transmite clássico entre Corinthians e Flamengo neste domingo (28) Partida acontece na Neo Química Arena. Jogo é ao vivo na afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais. TV Leste|Do R7 25/09/2025 - 16h42 (Atualizado em 25/09/2025 - 16h42 ) X (Twitter)

Divulgação TV Leste

Neste domingo (28), a partir das 20h, a TV Leste, afiliada RECORD, transmite o clássico das multidões, Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo Campeonato Brasileiro da Séria A. Será o encontro das duas maiores torcidas do Brasil. O R7 e o RecordPlus também mostram a partida pela 25ª rodada do Brasileirão.

A expectativa é de casa cheia, com cerca de 45 mil pessoas e a presença de corintianos e flamenguistas. O Flamengo é o líder do Brasileirão com 51 pontos e um jogo a menos. O Corinthians entra em campo na 10ª colocação, com 29 pontos conquistados.

