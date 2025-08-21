TV Leste RECORD transmite Juventude x Botafogo neste domingo (24) Transmissão ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais será com exclusividade para a TV aberta pela afiliada RECORD TV Leste|Do R7 21/08/2025 - 18h47 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h47 ) twitter

Divulgação TV Leste

A bola vai rolar neste domingo (24), às 18h, na tela da TV Leste RECORD. O Juventude recebe o Botafogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. A TV Leste transmite as emoções da partida com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais e a RECORD para todo o Brasil. O confronto entre gaúchos e cariocas também será exibido no R7 e no RecordPlus.

A transmissão do jogo será realizada por Cleber Machado na narração, Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola nos comentários, Bruno Laurence na apresentação e Karen Meneghim e Jean Brandão nas reportagens à beira do gramado.

Nas plataformas digitais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, a equipe será composta por Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti na narração, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, além de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Juventude

O Juventude joga para sair da zona de rebaixamento. O clube está na 18ª colocação, com 18 pontos ganhos em 19 jogos. Na última partida do Brasileirão, o Juventude recebeu o Vasco e venceu por 2x0.

Botafogo

O Botafogo está na 5ª posição, com 29 pontos em 18 partidas. O atual campeão brasileiro vem de derrota no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), para o Palmeiras, pelo placar de 1x0.