TV Leste RECORD transmite Sport x Mirassol neste sábado (25) pelo Brasileirão Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD.

Paulo Paiva - Sport Club do Recife.

O Sport recebe o Mirassol, neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. A TV Leste transmite a partida para o Leste e Nordeste de Minas Gerais, com exibição também para todo o Brasil pela RECORD. A partida também será exibida no R7 e na RecordPlus.

Na 29ª rodada do Brasileirão o time pernambucano perdeu para o Internacional por 2x0, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS). O Leão da Ilha é o último colocado da competição com 17 pontos, na 20ª posição, em 28 jogos disputados, estando com um jogo a menos na tabela.

O Mirassol, na última rodada do Campeonato Brasileiro derrotou o São Paulo por 3x0, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, na cidade de Mirassol (SP). O Leão Caipira, surpresa do Brasileirão, em sua primeira disputada da competição na história, é o 4º colocado, com 52 pontos, com 29 jogos disputados.