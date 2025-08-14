TV Leste RECORD transmite Sport x São Paulo neste sábado (16) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD. TV Leste|Do R7 14/08/2025 - 17h09 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h09 ) twitter

Divulgação TV Leste

O Sport recebe o São Paulo, neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. A TV Leste transmite a partida para o Leste e Nordeste do Estado, com exibição também para todo o Brasil pela RECORD. A partida também será exibida no R7 e na RecordPlus.

Na 19ª rodada do Brasileirão o time pernambucano conseguiu vencer seu primeiro jogo na competição, fora de casa, contra o Grêmio, por 1x0. O resultado deu novo ânimo para o time de Recife, que ainda luta para sair da lanterna e da zona de rebaixamento. O Sport tem 9 pontos na classificação.

O São Paulo no meio de semana empatou em 0x0 com o Atlético Nacional na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Brasileiro o tricolor paulista é o 7º colocado, com 28 pontos. Na última rodada o São Paulo derrotou o Vitória, por 2x0.

Ficha técnica

Brasileirão - 20ª Rodada

Sport x São Paulo

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

São Paulo Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Rodriguinho), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano (Ferreira) e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Onde assistir Sport x São Paulo

Data: Sábado, 16 de agosto de 2025 Horário: 18h30 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE) Onde assistir na TV aberta: TV Leste|RECORD (Leste e Nordeste de MG)

Brasileirão na RECORD e na TV Leste

A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas ou quintas-feiras, às 19h30, aos sábados ou domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e na RecordPlus.

