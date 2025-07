TV Leste transmite Fluminense x Cruzeiro nesta quinta (17) pelo Brasileirão Partida com transmissão da afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais é pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro TV Leste|Do R7 16/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h17 ) twitter

Os torcedores tricolores e da raposa poderão conferir, ao vivo, o jogo entre Fluminense x Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A TV Leste, afiliada RECORD, no Leste e Nordeste do Estado, é uma das emissoras que transmitem a partida pela 14ª rodada da Séria A Brasileirão.

Os confrontos da 14ª rodada estão marcados para quarta-feira (16) e quinta-feira (17), mas terão, por enquanto, apenas 6 dos 10 jogos disputados. As partidas Atlético-MG x Sport, Bahia x Internacional, Juventude x Vasco e Grêmio x Fortaleza, foram adiadas.

Após 13 rodadas disputadas, o Fluminense soma 20 pontos, ocupando a 7ª colocação na tabela de classificação. Já o Cruzeiro tem 27 pontos e na vice-liderança do Campeonato Brasileiro 2025.

Brasileirão na RECORD e na TV Leste

A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

TV Leste

Há mais de 41 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente no dia a dia de 1 milhão de pessoas e 3 milhões de residências, com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral com Nicomedes Felício, às 11h30, e MG Record com Saulo Bernardo, às 18h55, que são ao vivo, de segunda a sexta-feira.

A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale.