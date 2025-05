TV Leste visita a RECORD em São Paulo (SP) Equipe de Marketing e Comercial conheceram no final de abril os estúdios, cenários e redações da emissora na Barra Funda TV Leste|Do R7 13/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

No dia 30 de abril, a TV Leste representada pelos Departamentos Comerciais e de Marketing, teve a oportunidade de conhecer a estrutura da RECORD, em São Paulo (SP). Representaram a TV Leste, afiliada RECORD, o gerente de marketing, Yuri P. N. Coelho, a gerente comercial, Vanessa Amorim e a executiva de contas, Sheila Bicalho.

Divulgação TV Leste

A visita teve a presença também da equipe da RECORD Belém, RECORD Manaus e RECORD Bahia. O tour pelos ambientes da RECORD no bairro Várzea da Barra Funda, foi guiado pelos profissionais Paulo Rogério Pugliese de Castro (Supervisor de Comunicação) e acompanhado pelo Judson Pessanha da Cruz (Analista de Pesquisa Mercado Rede Pleno).

Divulgação TV Leste

O time da TV Leste conheceu os camarins, as redações da RECORD e da RECORD News, estúdios dos programas Domingo Espetacular e Esporte RECORD. Por último, a equipe da TV Leste foi recebida pelo apresentador Reinaldo Gottino do Cidade Alerta, onde foi apresentado o cenário do programa que traz os principais casos policiais do país.

Divulgação TV Leste

A TV Leste, sediada em Governador Valadares (MG), é uma emissora afiliada à RECORD há 16 anos, com cobertura em 188 municípios do Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Leste