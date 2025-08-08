TV Leste|RECORD exibe Cruzeiro x Santos neste domingo (10) Transmissão ao vivo será para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais pela afiliada RECORD. TV Leste|Do R7 08/08/2025 - 14h24 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

Neste domingo (10), a bola volta a rolar no Brasileirão! Cruzeiro e Santos se enfrentam, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 19ª rodada, às 18h30, na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste do Estado. A partida também será exibida no R7 e no PlayPlus.

A RECORD escalou um grande time para a transmissão: Cleber Machado como narrador; Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola nos comentários; Paloma Tocci como apresentadora; Pedro Ramiro e Jean Brandão no gramado como repórteres.

O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Séria A, com os mesmos 37 pontos do Flamengo, mas o time mineiro tem um jogo a mais. A aposta do Cruzeiro está no artilheiro da competição, o atacante Kaio Jorge.

O Santos, que saiu da zona de rebaixamento na última rodada, vem de vitória por 3 a 1 contra o Juventude, com dois gols de Neymar. O Peixe ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos.

‌



Onde assistir Cruzeiro x Santos

Data: Domingo, 10 de agosto de 2025 Horário: 18h30 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG) Onde assistir na TV aberta: TV Leste|RECORD (Leste e Nordeste de MG)

‌



Brasileirão na RECORD e na TV Leste

A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas ou quintas-feiras, às 19h30, aos sábados ou domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

‌



Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

Divulgação TV Leste EDU MORAES