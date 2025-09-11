TV Leste|RECORD transmite Fluminense x Corinthians neste sábado (13) pelo Brasileirão Fluminense e Corinthians se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (13), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro da Séria A TV Leste|Do R7 11/09/2025 - 17h19 (Atualizado em 11/09/2025 - 17h19 ) twitter

A RECORD e a TV Leste exibem com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil e para o Leste e Nordeste de Minas Gerais. O R7 e o RecordPlus também mostram a partida pelo Brasileirão.

O jogo marca o encontro entre os artilheiros Germán Cano do tricolor carioca e do Yuri Alberto do time paulista. O argentino Cano é maior goleador estrangeiro do futebol brasileiro no XXI. O corintiano Yuri Alberto foi o maior artilheiro do Brasil na última temporada.

O Fluminense é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 28 pontos. O Timão está na 12ª colocação com 26 pontos e em caso de vitória ultrapassa o clube carioca na tabela de classificação.

