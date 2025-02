Visita da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Gov. Valadares na TV Leste O propósito da visita foi estreitar laços e buscar parcerias TV Leste|Do R7 11/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h00 ) twitter

A TV Leste recebeu no dia 4 de fevereiro, na sede da afiliada da RECORD no bairro Vila Rica, a Secretária de Comunicação da Prefeitura de Governador Valadares, Raíssa Marques. Ela veio acompanhada da Diretora de Jornalismo Angélica Lauriano e do Assessor Anderson Damasceno.

A equipe da Secretaria de Comunicação e Mobilização Social (SECOM) foi recepcionada em um café pelo diretor da TV Leste, Rodrigo Gualberto. O objetivo da visita foi estreitar laços e buscar parcerias de comunicação e marketing.