Whindersson Nunes e Tirullipa se enfrentam na estreia de Boom! neste domingo (8) na TV Leste “Um programa bem elaborado, dinâmico, com tensão e, claro, muita grana”, comenta o apresentador da RECORD, Tom Cavalcante.

Divulgação TV Leste Antonio Chahestian/RECORD

Os domingos da TV Leste, afiliada RECORD, ganham uma novidade “bombástica”, com adrenalina, competição, diversão e prêmios! A partir deste domingo, 08 de março, às 14h, estreia Boom!. O novo game show apresentado por Tom Cavalcante reforça a programação do final de semana com um formato que é sucesso em mais de 20 países.

Com o novo projeto, Tom terá jornada dupla nas tardes de domingo da emissora. Logo após o Boom!, ele segue no comando do Acerte ou Caia!. “É muito gratificante apresentar um programa dessa qualidade. O Acerte ou Caia! se fixou na grade e tem uma aceitação em todo o país e até internacional. E agora vem o Boom!, formando uma dupla de sucesso nas tardes de domingo. É um programa bem elaborado, dinâmico, com tensão e, claro, muita grana. Cada bomba vale uma fortuna", comenta o apresentador.

‌



No centro do jogo, estão bombas cenográficas repletas de fios coloridos. Cada fio representa uma alternativa de resposta. A missão dos participantes é clara: cortar apenas os fios das respostas erradas e manter intacto o fio da alternativa correta. Um deslize pode provocar a explosão da bomba e a perda do prêmio em jogo. “É um formato vibrante, que deixa os jogadores muito nervosos na hora das perguntas. No Boom! é preciso ter muita atenção, porque não pode cortar as respostas certas, só as erradas. Nesse instante, inverte-se a lógica. O programa tem esse diferencial, bem mais minucioso nesse sentido", explica Tom.

E o episódio de estreia já chega com tudo, com direito a um confronto entre humoristas bem conhecidos do grande público e que fazem sucesso nas redes sociais. Whindersson Nunes enfrenta Tirullipa e cada um deles será o capitão de um time, formado por três amigos, que os ajudarão na disputa pelo prêmio desta primeira edição do Boom!.

‌



Como funciona o jogo:

O programa começa com um sorteio que define qual equipe inicia a disputa. A partir daí, dois times se enfrentam ao longo de quatro fases, sempre com dinheiro em jogo.

‌



Fase 1 – Bombas Pretas

Cada time joga separadamente, em duplas, e encara cinco bombas. Os valores crescem a cada rodada, variando de R$1 mil a R$ 5 mil. Para vencer, é preciso cortar todos os fios das alternativas erradas dentro do tempo estipulado e preservar o fio correto. Nesta etapa, cada equipe pode acumular até R$ 15 mil.

‌



Fase 2 – Bombas Prateadas

O clima muda e aqui o confronto é direto. As equipes disputam a mesma bomba, alternando as jogadas. Cada dupla, ou capitão, tem apenas 15 segundos para cortar um fio por vez. Se os dois times desativarem a bomba, o valor é dividido. Se um errar e provocar a explosão, o prêmio vai para o adversário. Também é possível faturar até R$ 15 mil nesta fase.

Fase 3 – Bomba-Relógio

Uma corrida intensa contra o tempo. Cada equipe tem um minuto e meio para responder corretamente dez perguntas com apenas duas alternativas. Cada acerto rende R$ 2 mil, enquanto cada erro reduz o mesmo valor do placar. Ao final, apenas o time com a maior quantia acumulada segue para a final. A equipe eliminada deixa o jogo sem levar nada. Em caso de empate, critérios objetivos como o número de bombas estouradas e o desempenho na Bomba-Relógio definem quem avança.

Fase Final – Bomba Dourada

No momento decisivo, o time finalista joga junto e tem dois minutos para desativar a Bomba Dourada, que vale R$ 50 mil. Para vencer, é preciso cortar os fios errados e manter intactos os fios corretos. Se a bomba for desativada, o valor é somado ao total acumulado. Se explodir, o time leva apenas o que conquistou até ali.

Ao todo, o time vencedor de cada episódio pode faturar até R$ 100 mil.

Com o carisma e o humor característicos de Tom Cavalcante, Boom! chega para animar ainda mais os domingos da TV Leste|RECORD, apostando em um formato moderno, visualmente impactante e repleto de emoção para toda a família.

Boom! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. Vai ao ar nas tardes de domingo da TV Leste|RECORD. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da emissora.