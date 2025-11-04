Balanço Geral da TV Paranaíba RECORD em nova fase Com a estreia do apresentador Thiago Bonfim, o programa também conta com nova identidade visual.

Divulgação TV Paranaíba

Segunda-feira, 3 de novembro, foi dia de estreias na TV Paranaíba Record de Uberlândia-MG. O Balanço Geral deu início a uma nova fase com apresentador e identidade visual. O set, totalmente reformulado, representa um marco para a emissora, unindo modernidade, tecnologia e o compromisso de sempre com a informação e o entretenimento de qualidade.

A novidade vem acompanhada da estreia do apresentador Thiago Bonfim, que agora assume o comando do Balanço Geral e A Hora da Venenosa. O jornalista traz uma linguagem próxima do público, reforçando a conexão com os telespectadores e o papel do programa como porta-voz das histórias e acontecimentos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

“O Grupo Paranaíba está sempre preocupado em oferecer ao público um produto que seja atraente e agradável. Um cenário moderno, atualizado e que imprime as principais características do programa é essencial para que esse propósito seja atingido. Com a remodelação do cenário do Balanço Geral procuramos fazer o possível para deixar o ambiente mais leve e mais suave para quem reserva uma parte do seu horário de almoço para estar conosco.”, afirma o Diretor do Departamento de Conteúdo do Grupo Paranaíba Danilo Caixeta.

Com essa reformulação, o Balanço Geral reafirma sua posição como um dos programas de maior audiência da emissora e reforça o compromisso da TV Paranaíba Record em entregar um conteúdo cada vez mais relevante e conectado com o que o público espera.

A concepção e a execução ficaram a cargo da All Line Broadcast, de Ribeirão Preto, conceituada no meio e de excelência na idealização de design, conceito e tecnologia em estúdios de rádio e televisão no Brasil.

Divulgação TV Paranaíba

Com uma trajetória consolidada no jornalismo, Thiago chega para somar ao time da emissora, trazendo um novo olhar e ainda mais proximidade com o público. Sua estreia marca também o início de uma nova fase do programa, que vem sendo reformulado em formato e conteúdo, com o objetivo de entregar informação, serviço e entretenimento de maneira leve, dinâmica e interativa.

Sobre a estreia, Thiago Bonfim comenta: “Foi muito bacana! Apesar do nervosismo comum de início, no fim deu tudo certo! A participação dos telespectadores foi intensa. Sem palavras para agradecer.”.

O Balanço Geral é um dos programas de maior audiência da TV Paranaíba RECORD e se destaca por traduzir o cotidiano do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sempre com o compromisso de levar notícias, utilidade pública e histórias que fazem parte da vida da comunidade.

“No primeiro dia de programa já foi possível perceber o tom que pretendemos dar a esta nova fase do Balanço Geral. Ter um programa na hora do almoço que esteja mais perto da notícia, viver as experiências da sociedade, sentir o drama das pessoas. O Thiago, novo apresentador, com uma presença efetiva nas ruas, conversando com a população, visitando lugares e vivendo situações. Além disso, a gente pretende apresentar novos projetos de conteúdo que aliem a informação com o entretenimento. Nosso intuito, além de informar com qualidade, é emocionar as pessoas, fazer alguma diferença na vida delas.”, afirma o Diretor do Departamento de Conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta.

A estreia de Thiago Bonfim reforça o compromisso da emissora em inovar, valorizar o jornalismo local e fortalecer a conexão com os telespectadores.