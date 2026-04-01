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Governador de Minas Gerais Mateus Simões visita o Grupo Paranaíba e participa do Balanço Geral

Visita institucional reforça o diálogo com a população e destaca investimentos e perspectivas para Minas Gerais

TV Paranaíba|Do R7

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Divulgação TV Paranaíba Dirceu Aurelio

O Grupo Paranaíba recebeu a visita do governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) em um encontro marcado por diálogo, proximidade e valorização da comunicação regional.

Durante a visita, o governador foi recebido pelo presidente do Grupo Paranaíba Ary de Castro Santos Jr. e pelo superintendente Rogério Silva. Na ocasião, participou ao vivo do programa Balanço Geral, onde conversou com o apresentador Thiago Bonfim sobre temas relevantes para a população mineira, destacando o que a população pode esperar para os próximos meses, especialmente em relação a investimentos e desenvolvimento no estado.


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Mateus Simões sucede Romeu Zema (Novo) que renunciou no mês de março para participar das eleições presidenciais. Atuante como vice ao longo de 3 anos de 3 meses, Simões imprime um novo ritmo ao cargo, com um período de 100 dias rodando o interior e promovendo cidades-polo à condição de Capital Simbólica de Minas Gerais. A primeira delas foi Uberlândia.

A visita reafirma a importância do Grupo Paranaíba como um dos principais canais de conteúdo e conexão com a comunidade, abrindo espaço para debates que impactam diretamente a vida dos cidadãos. “A Record é onde eu me sinto em casa. E o Balanço Geral é onde está o público de Minas, que acompanha a gestão do estado, cobra medidas efetivas para o seu dia a dia e com quem dialogo com muita tranquilidade”, afirmou o governador.

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Mateus Simões foi presenteado pelo Grupo Paranaíba com um chapéu, acessório que costuma usar em suas caminhadas e também na sua atividade profissional particular, pois é produtor rural.

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