Musa Paranaíba: Beleza, comunidade e o brilho do nosso carnaval Todo carnaval tem a sua musa. E na TV Paranaíba RECORD não poderia ser diferente!

Divulgação TV Paranaíba

O Musa Paranaíba é mais do que um concurso: é um projeto multiplataforma que valoriza a força da comunidade, dá protagonismo a mulheres que representam o verdadeiro espírito do carnaval e ainda aproxima as marcas da audiência de forma autêntica e envolvente.

A grande vencedora será coroada ao vivo, receberá premiação especial e levará o título para sua comunidade, tornando-se símbolo de representatividade e inspiração.

A escolha acontece em três etapas integradas: votação popular pelo portal Paranaíba Mais, avaliação de uma mesa de jurados e premiação da melhor torcida, reforçando a participação ativa do público em todas as fases.

No dia 13 de fevereiro, o programa será transmitido ao vivo diretamente do Poliesportivo do Luizote de Freitas, um dos bairros mais populosos de Uberlândia. As três finalistas subirão ao palco em uma grande celebração, cada uma acompanhada por sua torcida organizada, transformando o Balanço Geral em um verdadeiro espetáculo.

A página de votação no portal Paranaíba Mais já ultrapassou 25 mil acessos, comprovando a força e o impacto de uma programação que fala a língua da região e constrói uma relação próxima com a audiência.

O especial de Carnaval marca o retorno do projeto à TV Paranaíba RECORD após seis anos. O gerente de conteúdo e projetos da emissora, Rafael Cândido, destacou a importância desse momento: “Eu produzi o Musa Paranaíba em 2020 e trazer ele de volta agora é valorizar a cultura e dar espaço para a comunidade novamente na televisão. O que mudou é a forma de fazer: hoje o público participa mais, interage mais”.