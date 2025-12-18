TV Paranaíba RECORD é emissora oficial da Vila de Natal em Uberlândia Evento gratuito acontece durante 3 semanas de dezembro na Praça Clarimundo Carneiro, reunindo música, gastronomia e experiências para toda a família

Divulgação TV Paranaíba

O Grupo Paranaíba foi a emissora oficial da Vila de Natal, evento que levou magia, cultura e o espírito natalino para a Praça Clarimundo Carneiro, em Uberlândia. Iniciada dia 5 e prosseguindo até 21 de dezembro, a ação conta com acesso gratuito e uma programação especial voltada para toda a comunidade.

“O Grupo Paranaíba orgulha-se de atuar como emissora oficial da Vila de Natal, promovendo um evento que une magia natalina, gastronomia local e engajamento da sociedade na Praça Clarimundo Carneiro, em Uberlândia.”, comentou o coordenador de marketing comercial, José Luís de Villa.

Promovida pelo Grupo Paranaíba, a Vila de Natal transformou a praça histórica em um grande cenário iluminado, com decoração temática, iluminação cênica e experiências que encantaram públicos de todas as idades.

“A cada ano, o Grupo Paranaíba reforça seu compromisso com a cidade criando experiências que aproximam as famílias. Nos últimos fins de semana, vimos a praça Clarimundo Carneiro se iluminar com espírito natalino, com uma programação que emociona adultos e crianças — das luzes que encantaram a cidade à peça teatral que trouxe ainda mais significado para esse período tão especial. Para nós do Grupo Paranaíba, é gratificante oferecer um evento gratuito, aberto, seguro e cheio de afeto, que celebra a cultura, a culinária, a união e o pertencimento da população de Uberlândia.“, explica o Gerente de Negócio Multiplataforma, Wladmir Virote.

Durante os dias de evento, o público pôde acompanhar apresentações musicais especiais, além de aproveitar a vila gastronômica, que reuniu dezenas de opções da gastronomia local, fortalecendo o comércio e proporcionando momentos de convivência ao ar livre.

Mais do que celebrar o Natal, a Vila de Natal reforça o compromisso do Grupo Paranaíba com a valorização da cultura, o incentivo à ocupação dos espaços públicos e a promoção de eventos que conectam entretenimento, lazer e engajamento social.

Ao assumir o papel de emissora oficial, o Grupo Paranaíba ampliou a visibilidade do evento e contribuiu para levar a programação a ainda mais pessoas, fortalecendo a relação com a comunidade e celebrando, junto com a cidade, o verdadeiro espírito natalino.