TV Paranaíba RECORD inaugura nova Central de Produção de Programas (CPP) Novo espaço reforça a modernização da operação e a integração dos programas locais da emissora

Divulgação TV Paranaíba

Nesta semana, a TV Paranaíba RECORD inaugurou a nova CPP (Central de Produção de Programas), um espaço estratégico pensado para ampliar a modernidade, a integração e a eficiência na coordenação dos programas locais da emissora.

“A nova CPP vai viabilizar a produção de conteúdo da TV Paranaíba com mais qualidade e segurança operacional. Modernizar e atualizar os recursos necessários para enfrentar os novos desafios tecnológicos, sempre foi uma grande preocupação do Grupo Paranaíba e em 2025 avançamos muito nesse sentido”, Danilo Caixeta, diretor de conteúdo.

‌



A nova estrutura foi desenvolvida para fortalecer os processos internos, otimizar fluxos de trabalho e garantir ainda mais qualidade nas entregas que chegam diariamente ao público, do jornalismo ao entretenimento. Com um ambiente mais funcional e atualizado, a CPP passa a centralizar de forma ainda mais eficiente o planejamento e a execução da programação local.

“A proposta da nova CPP é criar oportunidades na produção de conteúdo e oferecer mais conforto e segurança ao time que atua em nossas operações. Temos uma programação muito robusta que além de recursos humanos exigem também recursos tecnológicos cada vez mais modernos e preparados”, Lício Silva, supervisor de operações.

‌



Divulgação TV Paranaíba

A inauguração da Central de Produção de Programas representa mais um passo do Grupo Paranaíba em direção à evolução constante da sua operação, investindo em infraestrutura, tecnologia e organização, sem perder de vista o cuidado com as pessoas que fazem a comunicação acontecer nos bastidores.

“Trabalhamos por muitos meses para trazer o que tem de mais moderno no mercado e que seja de mais adequado para o estilo de programação que desenvolvemos. Não se trata apenas de uma troca de equipamentos, mas sim de uma completa mudança na cultura organizacional, promovendo nova experiência aos colaboradores do Departamento de Conteúdo e ainda mais qualidade com o produto que produzimos”, Eduardo Ávila, gerente de tecnologia.

Divulgação TV Paranaíba

Com essa iniciativa, o Grupo Paranaíba reafirma seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e o fortalecimento da produção local, pilares que sustentam a entrega de conteúdo de qualidade para a região.