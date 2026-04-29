Movimento na Rede – Marcel Garcia assume diretoria de negócios do grupo Paranaíba, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro Profissional chega para ampliar parcerias e acelerar o crescimento multiplataforma do grupo

Marcel Garcia assume diretoria de negócios do Grupo Paranaíba, em Uberlândia/MG.

Com muita alegria e grandes expectativas, o Grupo Paranaíba de Comunicação anuncia aos colegas filiados e afiliados de toda a rede a contratação de MARCEL GARCIA, egresso do Grupo Cidade, de Fortaleza, no Ceará.

Os dois grupos de comunicação mantêm uma relação bastante amistosa e saudável, com forte afinidade em seus perfis históricos. A migração do profissional representa uma ascensão em sua carreira e carrega para a afiliada de Uberlândia a experiência de quem sabe lidar com o mercado nacional, em vasto relacionamento com emissoras de todo o Brasil, agências e grandes cliente.

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“É uma alegria integrar o Grupo Paranaíba de Comunicação e seguir na Record. Chego com o objetivo de fortalecer parcerias e consolidar o Grupo com soluções multiplataforma, aplicando a bagagem de quem viveu o mercado como cliente, agência e veículo de comunicação por mais de duas décadas. Assumir esta diretoria é uma responsabilidade motivadora. Vamos unir conhecimentos e estratégias para crescermos cada vez mais”, declarou o executivo.

O Grupo Paranaíba tem 47 anos, compreende duas estações de rádio, um portal de notícias, uma recém criada empresa de out of home e a TV Paranaíba, afiliada à Record desde 2003. A emissora cobre 90 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e público potencial de 3 milhões de pessoas. Uma das regiões mais ricas e promissoras do país.

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De acordo com o superintendente do Grupo Rogério Silva é um passo importante para os negócios da companhia: “A chegada do Marcel Garcia é uma sinalização da crença que temos na Record. É um profissional referendado pela cabeça de rede, íntimo do comando comercial em São Paulo e figura conhecida das praças, pelo seu trabalho exemplar de importação e exportação. Agora tem o desafio de liderar equipes de vendas, opec e marketing e expandir negócios para o grupo. Contará com nosso suporte e apoio”, arrematou o Rogério.

Marcel Garcia é publicitário com mais de 20 anos de experiência, dos quais metade dedicados à Record, atuando em vendas, gestão de contas, relacionamento, coordenação e gerência. Tem passagens por agências de propaganda e atuação em Marketing e Comunicação Institucional.