TV Paranaíba RECORD bate 1 milhão no YouTube e consolida força digital Emissora mineira reafirma força do conteúdo multiplataforma ao alcançar marca histórica na maior rede de vídeos do mundo

Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba RECORD alcançou um marco histórico ao conquistar 1 milhão de inscritos em seu canal oficial no YouTube neste início de 2026. A marca consolida a presença digital da emissora e reafirma seu compromisso com uma comunicação cada vez mais multiplataforma.

O número representa muito mais do que alcance: simboliza confiança, identificação e a força de um conteúdo local que dialoga com diferentes gerações e atravessa as fronteiras das cidades mineiras.

A gerente de conteúdo digital, Flávia Reis, ressalta que o resultado é fruto de um trabalho estratégico focado na audiência. “Este marco reflete nossa adaptação constante às novas formas de consumo de vídeo, entregando o que o nosso público espera com a agilidade que o digital exige”, afirma.

Com uma programação diversificada, que vai do jornalismo policial ao entretenimento, além de quadros especiais, a TV Paranaíba RECORD soube traduzir sua essência para o ambiente digital. A estratégia ampliou a experiência do telespectador, transformando o YouTube em uma extensão natural da tela da TV.

O Diretor de Conteúdo, Danilo Caixeta, conta que essa é uma estratégia pautada na relevância regional. “Nossa missão sempre foi estar perto das pessoas. Ver que 1 milhão de usuários escolheram nos acompanhar diariamente no digital mostra que estamos no caminho certo, unindo a credibilidade do jornalismo tradicional à inovação das redes”, destaca.

Alcançar 1 milhão de inscritos é celebrar o presente e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro com ainda mais responsabilidade, inovação e propósito. A emissora segue investindo em conteúdo relevante, com coberturas especiais dos principais acontecimentos da região e novas formas de contar histórias, reafirmando que o conteúdo local, quando é autêntico, conquista o mundo.