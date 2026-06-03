TV Paranaíba RECORD estreia programação com mudanças de apresentadores Mudanças envolvem novos apresentadores e formatos no Balanço Geral, Fala Povo e Cidade Alerta Minas

Divulgação TV Paranaíba

Estreou nesta segunda-feira (1º) a nova programação da TV Paranaíba RECORD. Com uma proposta de renovação editorial, formatos mais dinâmicos e um jornalismo ainda mais focado no dia a dia das comunidades, a emissora promete movimentar as manhãs, tardes e noites dos telespectadores.

As mudanças, anunciadas no fim de maio pelo diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, têm como objetivo principal estreitar os laços com o público. Se você quer ficar por dentro de tudo o que muda, confira os detalhes de quem assume o comando dos principais telejornais e o que os apresentadores prepararam para esse grande momento.

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Junior Oliveira (Junão do Povo) assume o Balanço Geral

O tradicional Balanço Geral passa a ser comandado por Junior Oliveira a partir de hoje. O carismático “Junão do Povo” deixa o horário matinal para assumir o desafio de falar com o público na hora do almoço. Junão mandou um recado direto para a comunidade:

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“Alô, meu povo! Que emoção estar com vocês agora no horário do almoço. Aqui no Balanço Geral, o nosso compromisso com o povo dobra de tamanho. Pode preparar o prato, aumentar o som da TV porque o Junão chegou trazendo a verdade nua e crua, cobrando as autoridades e, claro, com aquela irreverência que vocês já conhecem. O Balanço Geral agora é ainda mais do povo! ”

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Victor Albergaria no comando do Fala Povo

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A manhã da TV Paranaíba RECORD também ganha cara nova. O jornalista Victor Albergaria está de volta à emissora após seis anos e assume o comando do Fala Povo. Albergaria, que tem uma trajetória consolidada no jornalismo, promete um programa ágil e muito conectado com as demandas das ruas.

Feliz com o retorno, Victor adiantou o tom do programa que vai ao ar logo cedo: “É uma felicidade gigante estar de volta à casa onde fui tão feliz. Eu retorno mais maduro, mas com a mesma paixão de sempre pelo jornalismo que transforma vidas. O Fala Povo marca o início de uma comunicação ainda mais justa, olho no olho e colada na nossa gente. Vamos acordar juntos, trazendo o que é notícia com agilidade, seriedade e a proximidade que a nossa região merece. Podem ligar a TV, porque o Fala Povo está no ar e a voz de vocês tem espaço garantido comigo! ”

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Além do matinal, Victor Albergaria assume a coordenação do novo projeto multiplataforma de esportes do grupo, que contará com um quadro exclusivo no Balanço Geral, participações na rádio Educadora e uma coluna digital aqui no portal Paranaíba Mais.

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Thiago Bonfim traz experiência para o Cidade Alerta Minas

O jornalista traz na bagagem a experiência de já ter comandado o formato do programa em três estados diferentes: Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Para Thiago, a estreia teve um sabor especial por marcar um retorno às suas origens profissionais:

“Estar à frente do Cidade Alerta no estado onde eu comecei a minha carreira no jornalismo é um orgulho que não cabe no peito. O Cidade Alerta Minas vem com um ritmo acelerado, dinâmico e focado na segurança e nos principais acontecimentos do nosso estado. Conheço bem a força desse formato e garanto que faremos um jornalismo focado na verdade, mostrando a realidade dos fatos e defendendo o cidadão de bem.”

Confira a nova chamada da programação e siga a TV Paranaíba RECORD nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.