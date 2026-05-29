TV Paranaíba RECORD anuncia nova fase em sua programação a partir de 1º de junho Em renovação editorial e mudança de apresentadores, emissora aposta em formatos mais ágeis e conexão com a comunidade

Divulgação TV Paranaíba

A partir do dia 1º de junho, a TV Paranaíba RECORD inicia uma nova fase em sua programação com atualização editorial e mudanças na apresentação de programas populares. A emissora anunciou, nesta sexta-feira (22), como ficará a apresentação dos maiores programas jornalísticos, além de trazer formatos mais ágeis e o lançamento do projeto multiplataforma de esportes.

De acordo com o diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, as mudanças visam aproximar ainda mais a emissora da comunidade: “De tempos em tempos, é fundamental que a TV traga novidades ao público. Essas mudanças refletem nosso compromisso com a qualidade, a rapidez da informação e a aproximação com a sociedade”.

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Conheça as mudanças de comando nas atrações da TV Paranaíba RECORD

Junior Oliveira assume o Balanço Geral

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O tradicional Balanço Geral, considerado o carro-chefe da emissora, passará a ser comandado por Junior Oliveira. O apresentador, conhecido como “Junão do Povo”, deixa o matinal Fala Povo para assumir o novo desafio. “Fico com o coração apertado em deixar o Fala Povo, mas entrego o programa em boas mãos e encaro com entusiasmo o novo desafio à frente do Balanço Geral”, disse o jornalista.

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Victor Albergaria no comando do Fala Povo

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Para o lugar de Junão no programa Fala Povo, a TV Paranaíba RECORD traz de volta o jornalista Victor Albergaria. O profissional retorna à casa após seis anos, em sua última passagem ele integrou o time da rádio Educadora.

“Volto muito mais maduro e com uma admiração gigante pelo que o Grupo seguiu construindo nesse tempo. Voltar para cá é uma realização profissional que me enche de felicidade porque vai unir um dos grupos mais consolidados do interior do Brasil a um profissional com muita vontade de contribuir para uma comunicação mais justa e próxima do povo”, ressaltou o apresentador.

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Thiago Bonfim à frente do Cidade Alerta Minas

O Cidade Alerta Minas ganha o comando de Thiago Bonfim, que já possui experiência com o formato em outras praças RECORD. “Estou muito feliz. O Cidade Alerta é um produto que conheço bem, apresentei em três estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, estar a frente desse programa no estado onde comecei minha carreira no jornalismo, é motivo de grande satisfação”, comemorou Bonfim.

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Quem continua na programação?

Apesar da reformulação nos telejornais diários, o público continuará acompanhando rostos já consagrados e queridos da emissora, como:

Mônica Cunha no comando do Você com Mônica Cunha; Merie Gervásio à frente do Jornal da Paranaíba; Kellen Morais com a irreverente Paranaibete no Sabadão Paranaíba; Deborah Peres na apresentação do Clube do Motor; Danilo Caixeta à frente do Política Cruzada; Bruno Marques no Agro Paranaíba.

As novidades editoriais estreiam oficialmente na segunda-feira, dia 1º de junho.