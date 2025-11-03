TV Paranaíba conquista prêmio de jornalismo da Faemg com matéria do Agro Paranaíba Reportagem sobre invasão de javalis no Triângulo Mineiro conquistou o segundo lugar e aborda os prejuízos causados pelos javalis à agropecuária e ao meio ambiente

Divulgação TV Paranaíba

Na noite da última quinta-feira (30), a TV Paranaíba conquistou o segundo lugar no Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar Inaes e Sindicatos com uma matéria especial exibida no programa Agro Paranaíba. A reportagem abordou a situação alarmante dos javalis no Triângulo Mineiro. A cerimônia de premiação foi realizada em Belo Horizonte.

“Estamos muito felizes por essa conquista! Ter a nossa reportagem como destaque entre tantos trabalhos lindos nos traz um sentimento de realização imenso”, celebra a jornalista Mariana Palermo, responsável pela produção da matéria.

Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg

A premiação é um concurso jornalístico promovido pelo Sistema Faemg Senar, que reconhece as melhores reportagens veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira e plataformas digitais. O tema desta edição foi “Agro, motor da economia mineira: diversidade, inovação e impacto social”.

Foram considerados diversos critérios, como a riqueza da diversidade, geração de oportunidades, conexão de Minas Gerais com o mundo, inovação para o futuro e as raízes do desenvolvimento. Esta foi a segunda edição do evento.

Sobre a reportagem da TV Paranaíba

A reportagem premiada é uma produção do programa Agro Paranaíba, exibido aos domingos, às 10h, na TV Paranaíba.

A matéria mostra as ações dos produtores rurais para minimizar os impactos causados pela invasão de javalis e as medidas legais adotadas pelos órgãos do setor. Considerado um animal agressivo e invasor, o javali é apontado como uma praga que provoca prejuízos à agropecuária e ao meio ambiente, deixando produtores em alerta.

Confira a equipe de jornalismo responsável pela produção da reportagem: Saulo Lopes, Marcos Nascimento, Mariana Palermo, Micael Mendes e Lujan Machado.