TV Paranaíba RECORD promove Café com Balanço Geral, evento voltado para o mercado Com o objetivo de aproximar o novo apresentador do Balanço Geral, Thiago Bonfim, a emissora convidou clientes, agências e produtoras parceiras

Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba RECORD realizou, no dia 30 de outubro, um café da manhã especial na Casa Brasil para apresentar o novo formato do programa Balanço Geral, um dos maiores sucessos da emissora. O evento teve como principal objetivo aproximar do mercado o novo apresentador Thiago Bonfim, além de reforçar o compromisso da TV Paranaíba em inovar e fortalecer o relacionamento com parceiros e clientes.

O apresentador compartilhou conosco sua impressão sobre o evento e as expectativas comerciais: “É muito bacana poder participar de um evento tão especial, conhecer as pessoas do mercado, vários parceiros que já estão com a TV Paranaíba Record e muitos outros que estão chegando agora nessa nova fase. Juntos, vamos criar novos conteúdos e produtos para alavancar ainda mais as marcas fortes que participaram do evento”.

A ocasião reuniu agências, produtoras e clientes, que puderam conhecer de perto as novas oportunidades e estratégias que acompanham essa fase do programa. O novo Balanço Geral, que contará também com um cenário totalmente renovado, promete seguir combinando informação, serviço e entretenimento, marcas registradas da emissora.

“Mais uma vez o mercado demonstrou que acredita no Grupo Paranaíba e se fez presente em massa no nosso evento. Isso é motivo de muito orgulho para nós, porque a gente sabe que está fazendo a melhor contratação e o melhor investimento para fazer uma comunicação de excelência, que é o mínimo que Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro merecem.”, afirma Rogério Silva, Superintendente do Grupo Paranaíba.

Divulgação TV Paranaíba

O encontro foi uma oportunidade para estreitar laços com o mercado, apresentar o novo âncora ao público parceiro e celebrar mais um passo da TV Paranaíba RECORD em direção à inovação e à valorização do jornalismo local.

O Diretor do Departamento de Conteúdo do Grupo Paranaíba Danilo Caixeta comentou as novidades que envolvem o programa: “A gente está muito feliz em entrar nessa nova fase do Balanço Geral. Estamos trazendo mais do que apenas um novo apresentador, estamos também reformulando o conteúdo editorial, repensando as entregas que iremos fazer e apresentando um novo cenário. Tudo isso com o intuito de impressionar o público e cumprir o nosso propósito: informar, entreter e emocionar.”