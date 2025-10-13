Thiago Bonfim é o novo apresentador do Balanço Geral da TV Paranaíba RECORD Jornalista Thiago Bonfim retorna ao Triângulo Mineiro para comandar o Balanço Geral, que terá reformulação e novo cenário em novembro

A partir de novembro, Thiago Bonfim assume o comando do maior programa de notícias da hora do almoço: o Balanço Geral, da TV Paranaíba RECORD. A novidade foi anunciada pela direção da emissora na tarde desta sexta-feira (10).

O apresentador, que iniciou sua trajetória profissional em emissoras de rádio de Iturama (MG), retorna agora ao Triângulo Mineiro com a missão de trazer as notícias mais relevantes da região e “balançar” a hora do almoço dos telespectadores do Balanço Geral.

Thiago Bonfim é um profissional com vasta experiência na comunicação e na apresentação de programas populares. Passou por diversas emissoras de rádio e afiliadas RECORD em Goiás e no Mato Grosso.

Ele encerra, nesta sexta-feira (10), sua última experiência profissional, na apresentação do Cidade Alerta da TV Cidade de Rondonópolis (MT). “Eu já estou de malas prontas, a caminho de Uberlândia”, contou Bonfim.

Balanço Geral passará por reformulação completa

Além do novo apresentador, o Balanço Geral passará por uma nova fase, com reformulação de sua proposta editorial, dinâmica, conceito e identidade visual. Um novo cenário também está sendo preparado para a estreia em novembro.

“Estamos preparando um conjunto de novidades para o programa. Conteúdos populares, promoções, projetos especiais além da tradicional cobertura jornalística que só o Grupo Paranaíba consegue fazer. A proposta é deixar o Balanço Geral ainda mais próximo do público que nos acompanha todos os dias”, explica o diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta.

O Balanço Geral da TV Paranaíba estreou em 2008. Thiago será o terceiro apresentador titular do programa nesse período, substituindo Raphael dos Anjos, que ficou no comando durante 14 anos e se mudou recentemente para sua cidade natal.

A nova fase do Balanço Geral sob a apresentação de Thiago Bonfim tem previsão de estreia para novembro. Até lá, Júnior Oliveira continua no comando do jornalístico, conciliando a função com a apresentação do Fala Povo.