TV Paranaíba é emissora oficial do Camaru 2025 Cobertura especial contará com boletins diários, matérias exclusivas e sorteio de ingressos para os telespectadores TV Paranaíba|Do R7 28/08/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h26 )

Camaru 2025 movimenta a economia com vasta programação de shows – Crédito: Sindicato Rural de Uberlândia/ Divulgação

A TV Paranaíba RECORD será a emissora oficial do Camaru 2025, que acontece de 29 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia. Em sua 61ª edição, o evento reafirma seu papel como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, reunindo agronegócio, cultura, entretenimento e shows de grande porte.

Como emissora oficial, a TV Paranaíba prepara uma cobertura multiplataforma, que vai estar presente na televisão, no Portal Paranaíba Mais, na rádio Paranaíba 100.7 e nas redes sociais do grupo. O público vai acompanhar desde os bastidores até os principais momentos do evento, com boletins ao vivo, trazendo informações atualizadas sobre a feira, rodeios, shows e atrações.

Para aproximar ainda mais o público, a TV Paranaíba RECORD também vai promover o sorteio de ingressos, oferecendo aos telespectadores a chance de viver de perto a energia do Camaru 2025.

Crédito: Divulgação Camaru

Entre os destaques do Camaru 2025 estão os shows de artistas como Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Lauana Prado, Luan Santana, Gusttavo Mioto e Zé Felipe, além da realização de mais uma etapa nacional da Professional Bull Riders (PBR), a maior liga de montaria em touros do mundo. O evento também contará com mais uma edição do Ranchão Paranaíba, festa organizada pela rádio Paranaíba e que acontece após o evento, com muita música e atrações exclusivas.

Sobre a relevância do Camaru, o Superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, comenta: “O Camaru é a festa de Uberlândia, é o ápice de nossas celebrações. É festa, mas também é movimentação da economia local, com alegria e muito entretenimento, marcas fortes com as quais o Grupo Paranaíba se identifica. Somos felizes com essa parceria de mais de 3 décadas”.

Com essa atuação multiplataforma, a emissora se coloca como referência em informação, entretenimento e conexão com a comunidade regional, garantindo ao público uma cobertura completa de um dos maiores eventos de Uberlândia.