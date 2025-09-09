Balanço Geral faz transmissão direto do Terminal Central pela TV Paranaíba RECORD O programa especial, exibido na última sexta-feira (5), movimentou Uberlândia e também fez sucesso nas redes sociais TV Paranaíba|Do R7 09/09/2025 - 16h07 (Atualizado em 09/09/2025 - 16h07 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

Na última sexta-feira (5), a TV Paranaíba RECORD levou o Balanço Geral para fora dos estúdios e realizou uma transmissão ao vivo diretamente do Terminal Central de Uberlândia. O Terminal Central é o principal hub do transporte coletivo da cidade, onde segundo a Comtec, circulam um fluxo aproximado de 50 mil pessoas por dia através das entradas de acesso.

A ação especial teve como objetivo promover o Camaru 2025, maior festa da cidade com feira agrícola e shows de grandes nomes do cenário sertanejo do Brasil.

O Diretor de Conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, conta que foi uma experiência muito interessante e que deve ser expandida no próximo ano: “A proposta foi levar até as pessoas a energia contagiante do Camaru 2025, que é uma das maiores feiras agropecuárias de Minas Gerais, para mais próximo das pessoas. O Balanço Geral já é um produto que tem essa característica de estar sempre ao lado de que quem nos assiste”.

Divulgação TV Paranaíba

Com mais de duas horas de duração, o programa trouxe muita interatividade e diversão para quem passava pelo local. O público participou de dinâmicas valendo ingressos para o Camaru, como a competição de karaokê e o “chapéu premiado”, em que três participantes escolhiam um chapéu e apenas um deles escondia o prêmio.

Divulgação TV Paranaíba

A atração também contou com música ao vivo, show de mágica e a energia do apresentador Raphael dos Anjos, que esteve o tempo todo no meio do público, garantindo dinamismo e animação ao programa: “Receber o abraço e o carinho das pessoas é o resultado de um trabalho de sucesso e combustível para continuar. Estar ao vivo, em meio a tanta gente, torna tudo ainda mais especial. Essa é a essência do Balanço Geral: estar junto de quem realmente importa”, compartilha o apresentador.

Divulgação TV Paranaíba

O sucesso não ficou apenas no presencial: nas redes sociais, o vídeo sobre a ação já ultrapassa 60 mil visualizações e soma mais de 1.500 curtidas, reforçando o engajamento do público com o programa e com a emissora.