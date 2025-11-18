Grupo Paranaíba realiza Parque da Alegria, evento voltado para as Crianças O evento gratuito teve como foco a acessibilidade e a inclusão

No último sábado (11), o Grupo Paranaíba promoveu o Parque da Alegria, um evento especial dedicado ao público infantil em celebração ao Mês das Crianças. Inicialmente seria realizado em outubro, mas foi adiado por conta das chuvas. A iniciativa foi do Grupo Paranaíba, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia e a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

Com os pilares Família, Inclusão e Sustentabilidade, o evento teve como propósito oferecer um espaço para brincar, aprender e se divertir.

O evento aconteceu das 8h30 às 15h30 e teve diversas atrações no palco, como a Pirueta Musical, o Circo Pititico com o espetáculo “As três porquinhas”, Os Bugados e o DJ Six. Além de também contar com brinquedos infláveis, pinturinha facial, modelagem de balões, pipoca e algodão doce e outras diversas atividades para entreter toda a família.

A Coordenadora de Marketing Institucional do Grupo Paranaíba Verônica Ribeiro explica a importância do evento para a sociedade e a projeção alcançada pelas marcas parceiras:

“Nossos patrocinadores e parceiros entenderam muito bem a proposta e trouxeram ações que deixaram o evento mais dinâmico. Tivemos cortes de cabelo gratuitos, oficina de sorvete com frutas, além de uma ação de bobbie goods personalizada, em que as crianças puderam colorir desenhos desenvolvidos a partir das fotos tiradas no evento por um fotógrafo. Foram ações que conseguiram abranger todas as crianças de forma completa e que trouxe uma projeção muito positiva para todos os envolvidos”.

Entre as ativações e experiências oferecidas, um dos destaques foi a participação ativa das famílias, que circularam por todos os espaços e interagiram com as marcas presentes. O engajamento do público reforçou o impacto social do projeto e evidenciou como iniciativas acessíveis e bem estruturadas fortalecem vínculos, promovem inclusão e geram valor compartilhado entre comunidade, patrocinadores e o Grupo Paranaíba.

O Superintendente do Grupo Paranaíba Rogério Silva conclui: “A empatia do Grupo Paranaíba com a comunidade de Uberlândia é fascinante. A família estava presente no nosso evento e isso nos impulsiona a pensar mais e mais programações assim para 2026. Estamos muito felizes com este resultado”, declarou.