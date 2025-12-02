Portal da TV Paranaíba RECORD é escolhido como melhor site de notícias de Minas Gerais no Brasil Publisher Awards Com apenas um ano, Paranaíba Mais é premiado no Brasil Publisher Awards 2025 na categoria estadual, destacando-se pela cobertura regional e multiplataforma

Divulgação TV Paranaíba

O portal da TV Paranaíba RECORD, Paranaíba Mais, conquistou a categoria de “Melhor site de notícias estadual – Minas Gerais”, do Brasil Publisher Awards (BPA) 2025. A cerimônia aconteceu na noite desta segunda-feira (1°), em Porto Alegre (RS).

Uma das principais premiações do mercado de conteúdo digital, a vitória do Paranaíba Mais na categoria destaca a força dos veículos regionais na construção de uma cobertura mais próxima da realidade do público local.

A gerente de conteúdo digital do Portal, Flávia Reis, celebra a conquista. “Estamos muito felizes com o prêmio. Ele atesta a força do jornalismo regional, especialmente de Minas Gerais e reconhece todo trabalho que temos desenvolvido no Paranaíba Mais”, afirma.

Flávia ressalta que o trabalho em equipe abrilhanta o projeto, mesmo tão novo. “Agradeço a todos os envolvidos nesse projeto, que com pouco mais de um ano já nos enche de tanto orgulho”.

Divulgação TV Paranaíba

Visão estratégica do Grupo Paranaíba

Para o diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, a presença do Paranaíba Mais no Brasil Publisher Awards 2025 reforça a estratégia de fortalecer produtos digitais regionais com foco em relevância, credibilidade e proximidade com o público. Ele ressalta que a indicação valoriza não apenas o portal, mas todo o legado de comunicação construído pelo grupo nos últimos anos.

“Estar entre os indicados em uma categoria tão importante quanto a de melhor site de notícias estadual em Minas Gerais confirma que o caminho escolhido pelo Grupo Paranaíba, de apostar em projetos digitais robustos é o certo”, pontua Danilo Caixeta. “Esse reconhecimento nacional nos motiva a seguir investindo em tecnologia, em novas linguagens e, principalmente, em jornalismo que gera impacto real na vida das pessoas.”

Paranaíba Mais

Lançado em junho de 2024 com a proposta de ser um portal conectado com a região, o Paranaíba Mais se consolidou como referência em cobertura de segurança, política, economia, serviços, cultura e cotidiano no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. O site amplia a visibilidade de pautas que impactam diretamente a vida das pessoas, valorizando as histórias e os desafios do interior de Minas Gerais principalmente, mas destaca também notícias nacionais e internacionais. Hoje, o portal registra mais de 20 milhões de visualizações por mês, somando todos os canais do ecossistema do Paranaíba Mais.

Para além da pauta diária, o portal vem investindo em formatos especiais como podcasts, colunas exclusivas, conteúdos de serviço e presença multiplataforma, o que inclui a criação constante de conteúdo nas redes sociais, alinhado às transformações do consumo de notícias no ambiente digital, em uma combinação de proximidade regional com inovação na distribuição de conteúdo.

O que é o Brasil Publisher Awards

Criado pela Associação Nacional dos Publishers do Brasil (ANPB), o Brasil Publisher Awards surgiu para reconhecer e celebrar os melhores sites, publishers e portais digitais do país, em uma premiação focada em conteúdo, inovação e sustentabilidade editorial. O júri é formado por profissionais experientes do mercado, que avaliam os projetos com base em critérios como qualidade do conteúdo, inovação tecnológica, impacto para a população e boas práticas de gestão.

Nesta segunda edição de 2025, o tema central do prêmio é “Inteligência Autêntica”, com foco no uso responsável da inteligência artificial no jornalismo e na preservação da credibilidade e da autenticidade na produção de notícias. Foram 10 categorias gerais e uma categoria especial, justamente o “Melhor Site de Notícias Estadual”, cada estado com suas respectivas plataformas.