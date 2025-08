Paranaíba Mais contabiliza mais de 32 milhões de visualizações em julho Em um cenário digital altamente competitivo, Paranaíba Mais se destaca e afirma sua posição de liderança regional TV Paranaíba|Do R7 05/08/2025 - 15h07 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h07 ) twitter

O Grupo Paranaíba celebra um marco em sua trajetória digital. O ecossistema online do Paranaíba Mais superou a marca de 32,5 milhões de visualizações em julho deste ano, somando acessos em redes sociais como Facebook, Instagram e Threads, além das pesquisas no Google. Os dados, fornecidos pelas próprias plataformas, refletem a consolidação da liderança digital do grupo na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Portal Paranaíba Mais alcança pico histórico

O portal de notícias Paranaíba Mais demonstrou um crescimento expressivo. De acordo com os dados do Google Analytics (GA4) foram registrados mais de 2,4 milhões de visualizações.

Instagram e outras redes sociais impulsionam a audiência

A soma das visualizações em todas as plataformas analisadas (portal, Instagram, Facebook e Threads) totalizou mais de 32,5 milhões de visualizações somente no mês de julho de 2025.

O @paranaibamais no Instagram segue em ascensão, registrando um novo recorde com 26,6 milhões de visualizações em julho, superando o pico de junho quando teve 23 milhões de views. O perfil conta com 156 mil seguidores.

A diversificação de formatos e o conteúdo envolvente são apontados pela gerente de conteúdo digital do P+, Flávia Reis, como fatores chave para o crescimento e a consolidação da audiência na plataforma.

Outras plataformas sociais do P+ também contribuíram para o resultado geral. O Facebook gerou 5,4 milhões de visualizações, enquanto o Threads alcançou 68.900 visualizações no mesmo período. Números que são fruto de trabalho incansável na aplicação das estratégias digitais mais recentes e na adaptação dos conteúdos para cada rede social. “Isso tem gerado resultados concretos, posicionando o P+ como uma referência no mercado regional”, comentou a gerente.

Para o futuro, a equipe deve continuar consolidando esses ganhos e explorando novas oportunidades. Danilo Caixeta, diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, ressaltou o compromisso com o aprimoramento contínuo e a dedicação da equipe como essenciais para manter o desempenho e fortalecer a presença digital do grupo na região.

“Esse resultado reforça o esforço que todo o time digital do Grupo Paranaíba empenha todos os dias. Temos uma equipe engajada, comprometida e competente que não exita em buscar novos conhecimentos, aprender diferentes habilidades e se atualizar frente ao avanço veloz da tecnologia”, disse.